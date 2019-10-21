"Стануть до лав ВМС України!" Порошенко зробив сенсаційну заяву про катери від США

П‘ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко висловив сподівання, що катери, подаровані Америкою у рамках програми військової допомоги, вже скоро стануть до лав ВМС України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, до нашого флоту надійшло якісне поповнення (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Дуже радію, що нарешті до нашого флоту надійшло довгоочікуване та якісне поповнення. Два патрульні катери класу Island в рамках американської військової допомоги вже скоро стануть до лав українських військово-морських сил для охорони державних кордонів", - написав п’ятий президент.

Facebook Петро Порошенко

Він зазначив, що сподівається на рішучі кроки нової влади у залученні іноземної військової підтримки.

"Приємно бачити успішне завершення наших амбітних домовленостей з американськими союзниками. Сподіваюсь, що нова влада розвине наші значні успіхи у залученні іноземної військової підтримки для зміцнення обороноздатності України", - написав Порошенко.

Нагадаємо, корабель з катерами класу Island, подарованими США для ВМС України в рамках програми військової допомоги, увійшов акваторію Чорного мор і прямує до берега України.

Facebook Петро Порошенко

Facebook Петро Порошенко

Facebook Петро Порошенко

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі були представлені два десантно-штурмові катери типу "Кентавр" вітчизняного виробництва.

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