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Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток державності з-поміж усіх президентів України – дослідження

9.6т Читати матеріал російською

П'ятий президент України Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Інститутом стратегічних досліджень та прогнозів "Янус" та Центром "СОЦИС" із 3 по 9 липня 2019 року.

Респонденти вважають, що саме Порошенко був найефективнішим главою держави у більшості з напрямків розвитку країни. Особливо визначні досягнення Порошенка – європейська інтеграція та зміцнення обороноздатності України, укріплення незалежності нашої держави та проведення реальних реформ.

Дослідники також зазначають, що оцінка досягнень Порошенка на посаді президента України порівняно з минулим роком суттєво покращилася.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
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Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток державності з-поміж усіх президентів України – дослідження

Опитування проводилося на планшетах методом F2F за загальнонаціональною вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання і тип населеного пункту. Обсяг вибірки:n=2000 респондентів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зарваницькому духовному центрі на Тернопільщині Порошенко зазначив, що Україна зараз проходить дуже непрості випробування і потребує молитви та об’єднання усього народу.

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Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Норм рыло))))
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Поэтому его на выборах послали как нацика и барыгу.
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