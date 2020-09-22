Порошенко знову закликав надати звання Героя України Ярославу Журавлю

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зажадав, щоб загиблому морському піхотинцю Ярославові Журавлю надали звання Героя України. Це відбулося в Дніпрі, де він зустрівся з військовими – ветеранами російсько-української війни.

У музеї "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО" Петро Порошенко вшанував загиблих хвилиною мовчання, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Серед експозиції в залі пам’яті є й фото розвідника, морського піхотинця Ярослава Журавля, який трагічно загинув у липні цього року під Зайцевим на Донеччині.

"Подивіться, які очі в Ярослава. Ми спілкувалися із Сергієм Журавлем, його батьком. У нього залишилися дві неймовірні доньки, які дуже схожі на батька, пам’ятають про нього", – зазначив лідер партії.

Він не стримав емоцій, розповідаючи про трагічну історію Ярослава Журавля. Порошенко також нагадав, що "Європейська солідарність" звернулася до президента Зеленського з вимогою надати звання Герой України сержанту Журавлю. Петро Порошенко зазначив, що, незважаючи на героїзм сержанта Журавля, у президента поки що не побачили підстав для вручення військовому високого звання.

"Я хочу наголосити, що ми не зупинимося. Наші Збройні сили, наші волонтери, наші добровольці і керівництво держави за наших часів своїх не кидали. Як би важко не було – ми своїх витягаємо", – зазначив він.

Порошенко оглянув експозицію музею, згадав про історичні моменти становлення нової української армії, підтримку та зусилля волонтерів на самому початку російської агресії, а також відзначив міжнародну підтримку, яку надавали українським Збройним силам у технічному оснащені та навчанні особового складу.

"Ми провели перші засідання Ради національної безпеки і оборони за участю Генерального секретаря НАТО", – нагадав Петро Порошенко біля стенду з фотографіями іноземних політиків, що підтримують Україну, зокрема Генсека НАТО 2009-2014 років Андерса Фог Расмуссена. Порошенко також тепло згадав про великого друга України, американського сенатора Джона Маккейна, з яким у 2016 році побував у зоні бойових дій.

Біля стенду з дитячими малюнками, які з перших днів війни передавали з усіх регіонів України на фронт, Порошенко окремо зупинився і сказав: "З’являється сенс – навіщо військовим воювати за свою країну".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, фракція "Європейська солідарність" закликала голову Верховної Ради Дмитра Разумкова внести подання президенту Володимирові Зеленському про надання звання Герой України загиблому морпіхові Ярославу Журавлю.