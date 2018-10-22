Порошенко: Зниження цін на газ - це повернення до російської кабали

Україна зобов'язалась підвищити ціни на газ ще десять років тому, а зниження його вартості зараз можливо лише за умови повернення до російської газової кабали, заявив президент України Петро Порошенко.Президент України Петро Порошенко заявив про неможливість знизити ціни на газ. "Послухайте сьогодні обіцянки популістів здешевити газ у два, в три, в чотири, дехто добалакався - в шість разів знизити ціну. Це можна зробити лише шляхом повернення до російської газової кабали", - заявив він у понеділок, 22 жовтня. Порошенко зазначив, що не дозволить цьому відбутися ні за яких обставин.

Президент нагадав, що Україна вже давно зобов'язалася вирівняти внутрішні ціни на газ із імпортними. "Відповідний меморандум із МВФ було підписано 31 жовтня 2008 року. Фонд тоді очолював Домінік Стросс-Канн, а хто на той час був прем'єр-міністром - дуже легко зазирнути у Вікіпедію (Юлія Тимошенко. - Ред.). Але хто б не був - такі зобов'язання носять не персональний, а міжнародно-правовий характер. Хоча зобов'язання і гроші брали одні, а повертати гроші мусять інші", - зазначив Порошенко.

Він також поклав відповідальність за великий державний борг України на колишню владу. "Найбільше нахапалися кредитів саме ті політичні сили, які сьогодні найголосніше "захищають" простий люд. 54 мільярди доларів - ось загальна боргова спадщина, яку нагуляли сьогоднішні "правдоборці" у 2007-2013 роках, коли були владою відповідні політичні сили. Тепер за ними хтось має прибрати, даруйте віддати", - заявив президент.

Як повідомлялось, згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5 відсотка. Це було однією з умов для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.