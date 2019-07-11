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Порошенко змінив геополітику Європи – екс-посол Польщі Пєкло

1.7т Читати матеріал російською

Експосол Республіки Польща в Україні, виконавчий директор Фонду польсько-української співпраці PAUCI Ян Пєкло заявив, що Європейський союз повинен гарантувати офіційному Києву перспективу членства в ЄС, тому що без України неможливо створити європейську систему безпеки.

Про це дипломат заявив в Кракові під час свого виступу на зборах вісімнадцятої Літньої Вишеградської школи, передає "Польське радіо".

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Пєкло нагадав, що Україна зараз є полем запеклої боротьби з боку Росії, яка намагається перетворити східний кордон Європи на "чорну діру".

"Росія намагається Україну підкорити і створити таку ситуацію, щоб Захід припинив серйозно сприймати Україну, щоб Україна залишилася в сфері впливу кремлівської влади", – зазначив екс-посол.

У той же час Пєкло зазначив неймовірні зусилля п'ятого президента України Петра Порошенка, якому вдалося "змінити всю геополітику" в регіоні.

"Україні вдалося ще щось зовсім незвичайне. Насправді, в останній момент президент Петро Порошенко допоміг створити Православну церкву України, яка стала легальною, і перестала бути неканонічною церквою, яка була в Україні у владі Московського патріархату. Це змінює всю геополітику, також культурну і релігійну геополітику. Насправді, якщо Україну віддадуть Росії, то ми отримаємо таку гниючу чорну діру в Європі, що може закінчитися новою проблемою, новим збройним конфліктом", – підкреслив він.

Ян Пєкло

Ян Пєкло

"Хвиля"

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Тому Пєкло вважає, що в інтересах Європи, "щоб Україна зберегла перспективу членства в Європейському союзі, і щоб Україна отримала також План дій щодо членства в НАТО".

Дипломат крім усього нагадав, що Україна – "це великий ринок і ключ до безпеки Європи".

"На додаток, це, з точки зору інтересів Польщі, насправді наш найважливіший сусід, вагомий союзник, в тому числі на східному кордоні ЄС. І без цієї України зараз, вже після того, що сталося, неможливо створити європейську систему безпеки", – зазначив Ян Пєкло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий поет і видавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Малкович переконаний, що навколо "Європейської солідарності" згуртувалися найбільш досвідчені політики і діячі, які довели свою здатність захищати національні інтереси України.

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Особи
Ян Пєкло Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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