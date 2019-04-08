Порошенко зізнався, скільки йому заплатила BBC

Телерадіокомпанія BBC заплатила президенту України Петру Порошенку 50 тисяч фунтів за скандальну статтю про зустріч із лідером США Дональдом Трампом "за гроші".

Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 8 квітня, стверджуючи, що BBC хотіли "залагодити інцидент тихо і мирно".

За його словами, журналісти також хотіли таємно заплатити йому велику суму, але Порошенко відмовився, заявивши, що всі свої доходи він завжди вносить у декларації. Також Порошенко заявив, що перерахує гроші BBC на потреби української армії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім BBC недавно скандальну статтю про зустріч Порошенка з Трампом також видалили співробітники Reuters, назвавши матеріал некоректним.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся