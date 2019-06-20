"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання: опубліковано зворушливе фото

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вкотре зізнався у палкому коханні своїй дружині Марині Порошенко, з якою вони у шлюбі вже 35 років.

Про це політик написав у Facebook і опублікував сімейне фото у "Тунелі кохання" у Клевані, що на Рівненщині.

Петро Порошенко, Марина Порошенко Facebook Петра Порошенка

"Закохані пари мріють відвідати "Тунель кохання" у Клевані. Марино, палко кохаю тебе, як і 35 років тому", — написав п'ятий президент України.

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Користувачі також поділились своїми емоціями і підтримали подружжя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко зворушив користувачів мережі посланням на День батька, що він записав разом із сином Олексієм.

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