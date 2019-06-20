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"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання: опубліковано зворушливе фото

2.3тЧитати матеріал російською

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вкотре зізнався у палкому коханні своїй дружині Марині Порошенко, з якою вони у шлюбі вже 35 років.

Про це політик написав у Facebook і опублікував сімейне фото у "Тунелі кохання" у Клевані, що на Рівненщині.

Петро Порошенко, Марина Порошенко

Петро Порошенко, Марина Порошенко

Facebook Петра Порошенка

"Закохані пари мріють відвідати "Тунель кохання" у Клевані. Марино, палко кохаю тебе, як і 35 років тому", — написав п'ятий президент України.

Новини
Порошенко проїхався в інтерсіті і викликав ажіотаж у мережі

Користувачі також поділились своїми емоціями і підтримали подружжя.

"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання
"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання
"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання
"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання
"Палко кохаю тебе!" Порошенко зробив інтимне зізнання

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко зворушив користувачів мережі посланням на День батька, що він записав разом із сином Олексієм.

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Особи
Марина ПорошенкоПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Тема интима не раскрыта.
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
мимишна! Бггг)
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леня зе
леня зе
вот же СИЛОС.:):):)котика не хватает или птички со сломанным крылом.:))
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