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Порошенко розповів, чому ветував закон про імпічмент

2.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти і чинний глава української держави Петро Порошенко заявив, що досі не зняв вето з Закону "Про імпічмент президента України", оскільки він потребує ретельного доопрацювання й обговорення у Верховній Раді.

Так він відповів на питання українців, яке пролунало в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я переконаний, що цей закон потрібен. Точно так, як і Закон "Про тимчасові слідчі комісії". Я абсолютно впевнений, що в парламенті має відбутися дискусія з цього приводу. Цей закон потрібно приймати, як відповідальність президента за порушення ним Конституції і вчинення злочину", – сказав Порошенко.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот з відео

Президент висловив готовність відправити своїх делегатів, щоб обговорити і прийняти об'єктивну, збалансовану і компромісну версію закону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів, чим незадоволені українці.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу."--хРЯК
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