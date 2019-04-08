Порошенко розповів, чому ветував закон про імпічмент

Кандидат у президенти і чинний глава української держави Петро Порошенко заявив, що досі не зняв вето з Закону "Про імпічмент президента України", оскільки він потребує ретельного доопрацювання й обговорення у Верховній Раді.

Так він відповів на питання українців, яке пролунало в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я переконаний, що цей закон потрібен. Точно так, як і Закон "Про тимчасові слідчі комісії". Я абсолютно впевнений, що в парламенті має відбутися дискусія з цього приводу. Цей закон потрібно приймати, як відповідальність президента за порушення ним Конституції і вчинення злочину", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко Скріншот з відео

Президент висловив готовність відправити своїх делегатів, щоб обговорити і прийняти об'єктивну, збалансовану і компромісну версію закону.

Хочу наголосити, що після прийняття Конституції у 1996 році ми 23 роки навіть не наблизились до закону про імпічмент, і я є перший президент, який готовий вести дискусію з цього приводу. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.

Твердо переконаний, що закон про імпічмент потрібний. Так само як і закон про тимчасові слідчі комісії. Впевнений, у парламенті має відбутися дискусія з цього приводу, і цей закон треба приймати як відповідальність президента у разі порушення ним Конституції, вчинення злочину pic.twitter.com/hWIfk4pesL — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 апреля 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко розповів, чим незадоволені українці.

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