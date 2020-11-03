Порошенко – Зеленському: зберіть керівників фракцій ВР, і ми разом шукатимемо вихід із конституційної кризи

Партія "Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент законопроєкту президента України Володимира Зеленського про звільнення всіх суддів Конституційного суду, натомість політсила запропонувала допомогу главі держави щодо виходу з кризи.

Відповідну заяву зробив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко під час брифінгу у Верховній Раді, повідомила пресслужба, зауваживши, що подвійні стандарти глави держави і його спроби налякати суспільство і парламент виглядають непереконливо.

"Рішенням КСУ, яке я точно не вітаю, були скасовані електронні декларації. Я хочу наголосити, що саме завдяки політичній волі моїй, політичній волі нашої команди і компромісів, які були досягнуті, була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за її порушення. Вчора депутати "Європейської Солідарності" підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій", – повідомив Порошенко.

"Вчора Зеленський намагався налякати Верховну Раду і українське суспільство. Це дуже погано, коли Зеленський хоче бути страшним і когось налякати. Я йому казав ще рік тому і можу повторити – вас ніхто не боїться, ви навпаки стаєте дуже смішним. Погано, коли президент виглядає страшно, але ще гірше, коли з нього сміються. Зупиніться. Я ще раз нагадую свою пропозицію, коли я наполегливо радив – зберіть керівників фракцій Верховної Ради, і ми разом готові пошукати вихід із конституційної кризи, куди ви затягнули країну", – говорить Порошенко.

"Коли ви і ваша команда тиснули на те, щоб визнати неконституційним Указ президента Порошенка про призначення Ситника, коли ваша команда так само, як зараз, тиснула на суддів Конституційного Суду, на керівництво САП, ви аплодували, бо були переконані, що вам вдасться провести своїх людей. Коли, порушуючи всі наші міжнародні зобов’язання, ваші "Слуги" в залі проголосували формування комісії про призначення антикорупційного прокурора із 100%-во ваших людей – ви теж були щасливі", – нагадав Порошенко.

"А сьогодні ви дуже обурені рішенням Конституційного суду і будете формувати його з прозорих і чесних юристів? Будь ласка, зараз в Конституційному Суді є три вакансії, двоє від Верховної Ради і одна від з’їзду суддів. Заява, яку під вашим тиском написав суддя Сліденко, звільняє ще одне місце від Верховної Ради", – констатував п’ятий Президент і зазначив, що треба почати з прозорого конкурсу на вакантні місця у КСУ.

Порошенко зауважив, що Зеленський, який оточив себе людьми з команди Януковича, хоче запозичити досвід путінського режиму.

"За останній тиждень Держдума Російської Федерації внесла зміни до законодавства РФ, яким передбачила права президента країни-агресора Росії Путіна одноосібно звільняти суддів Конституційного Суду. Дуже сподобалась ця ідея Зеленському, і він хотів прочавити її через Верховну Раду", – переконаний Петро Порошенко.

"Вам недостатньо, що великий друг України, керівник Венеціанської комісії Букіккіо, і керівництво GRECO – органу Ради Європи з антикорупційного моніторингу – звернулися до вас із проханням зупинитися. Ви цього не чуєте. Позицію Венеціанської комісії дуже легко отримати, я це робив багато разів. Звертаєтеся до Венеціанської комісії, даєте час на вивчення проєктів законодавства. Збирається сесія Венеціанської комісії, отримуєте пропозиції, бо це дорадчий орган Ради Європи. І якщо Україна вважає себе європейською країною, ми це точно зможемо зробити, й імплементуємо це в українське законодавство. Я можу наголосити, що всі важливі законопроєкти щодо антикорупційного законодавства пройшли експертизу Венеціанської комісії, отримали підтримку наших міжнародних партнерів і тому вони такі важливі", – наголосив Порошенко.

"Я переконаний, що сьогодні ми проголосуємо законопроєкт, який вчора підписали представники "Європейської Солідарності", який повертає електронне декларування і кримінальну відповідальність за його порушення", – зазначив лідер партії.

"Залиште вже у спокої Конституцію. І не треба лякати Україну і українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей", – підсумував Петро Порошенко.

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