Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівніцтво"

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про "повернення вкрадених грошей в бюджет" та погрози штрафувати спорткомплекс "П'ятий елемент".

Політик в Telegram написав, що у глави держави, схоже, "агонія".

"Це вже агонія, Володимир Олександрович. А про "повернути вкрадене з бюджету", тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше "Велике крадівніцтво"", – зазначив лідер "ЄС" і п'ятий президент України.

Раніше Зеленський в своєму відеозверненні порадив Порошенку збирати кошти на виплати штрафів.

"Треба буде 100 штрафів виписати – випишемо 100 штрафів. Будемо повертати до бюджету все, що ви вкрали в попередні роки", – сказав глава держави.

Зі свого боку нардеп з "ЄС" Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook пригадав Зеленському, як в карантин працював ресторан "Велюр",а він сам відвідування кафе в Хмельницькому.

"У нього тепер руйнується економіка, настає крах державних фінансів, у нього через COVID -19 накривається система охорони здоров'я, так як півроку тільки крали і крали на "Великому будівництві" замість купувати і купувати обладнання для лікарень і готуватися до другої хвилі", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який написав заяву про відставку, розповів про махінації з будівництвом доріг за рахунок COVID-фонду. За його словами, цим вже займаються співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше журналісти зняли, як до ресторану "Велюр" у Києві, який належить "слузі народу" Миколі Тищенку, приїжджали політики і представники олігархів, а сам заклад працював під час карантину.

Також раніше Зеленський відвідав кафе в Хмельницькому і попив там кави разом з чиновниками, незважаючи на те, що закладам громадського харчування ще не дозволяли працювати.