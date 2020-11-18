Порошенко – Зеленському: це вже агонія, Уманський розповів про ваше "Велике крадівніцтво"

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Політика
3,4 т.
Порошенко відповів на звинувачення Зеленського

Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про "повернення вкрадених грошей в бюджет" та погрози штрафувати спорткомплекс "П'ятий елемент".

Політик в Telegram написав, що у глави держави, схоже, "агонія".

"Це вже агонія, Володимир Олександрович. А про "повернути вкрадене з бюджету", тут ви абсолютно праві. Ваш міністр Уманський якраз сьогодні розповів про ваше "Велике крадівніцтво"", – зазначив лідер "ЄС" і п'ятий президент України.

Раніше Зеленський в своєму відеозверненні порадив Порошенку збирати кошти на виплати штрафів.

"Треба буде 100 штрафів виписати – випишемо 100 штрафів. Будемо повертати до бюджету все, що ви вкрали в попередні роки", – сказав глава держави.

Зі свого боку нардеп з "ЄС" Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook пригадав Зеленському, як в карантин працював ресторан "Велюр",а він сам відвідування кафе в Хмельницькому.

"У нього тепер руйнується економіка, настає крах державних фінансів, у нього через COVID -19 накривається система охорони здоров'я, так як півроку тільки крали і крали на "Великому будівництві" замість купувати і купувати обладнання для лікарень і готуватися до другої хвилі", – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 листопада радник голови Офісу президента Ігор Уманський, який написав заяву про відставку, розповів про махінації з будівництвом доріг за рахунок COVID-фонду. За його словами, цим вже займаються співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що раніше журналісти зняли, як до ресторану "Велюр" у Києві, який належить "слузі народу" Миколі Тищенку, приїжджали політики і представники олігархів, а сам заклад працював під час карантину.

Також раніше Зеленський відвідав кафе в Хмельницькому і попив там кави разом з чиновниками, незважаючи на те, що закладам громадського харчування ще не дозволяли працювати.

УкраїнаПартія "Європейська солідарність"Офіс президента Володимир ЗеленськийПетро Порошенко