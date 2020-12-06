Порошенко – Зеленському про план "А" щодо Донбасу: відосиками війну не виграють

П’ятий президент України Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю Сергію Висоцькому на телеканалі "Еспресо" розповів про те, що значить бути Верховним Головнокомандувачем країни, яка стримує російську агресію, і чому не спрацював "план А" Володимира Зеленського.

Інтерв'ю було опубліковано на Youtube-каналі Espreso.tv

"Що означає бути Верховним Головнокомандувачем? Величезну відповідальність. Це той хрест, який ти звалив собі на плечі і маєш його нести. Це ухвалення важких, миттєвих і добре скоординованих рішень. Це не відосики. Відосиками війну не виграють", – наголошує Порошенко.

Він зазначив, що спроби нинішньої влади умиротворити президента РФ Володимира Путіна – це марна справа. "Путін за 20 років перебування у владі – і він збирається там ще пробути – дуже багато побачив. Це жахлива помилка – недооцінювати противника, лідера країни – агресора, який сидить перед тобою", – вважає п’ятий президент.

"Скільки ми заручників чекаємо, вже рік? У нас 9 грудня було написано, що якщо не буде припинення вогню, якщо не буде звільнення заручників, якщо не буде реалізації Мінську, то буде план "Б". У нас залишилося декілька днів до плану "Б", – нагадав Порошенко.

Лідер опозиції застеріг, що Україна поступово втрачає довіру міжнародних партнерів.

"Як можна було презентувати "План Зеленського-Кравчука", абсолютно неукраїнський, без того, щоб не порадитися з нашими партнерами по "нормандському формату" і США? Якщо є довіра, тоді ви маєте тримати коаліцію. Відмовитися нарешті від безглуздих кроків, які виправдовують Росію як агресора, коли ви йдете на прямий діалог з "населенням Донецька і Луганська", – зауважив п’ятий президент.

Порошенко переконаний, що потрібно негайно повертатися до ідеї міжнародної миротворчої місії на Донбасі. "Жодного разу не було за два роки порушене питання про миротворців. Ми вже фактично вийшли на формулу, коли всі сторони прийняли необхідність рішення Ради Безпеки ООН по застосуванню миротворців. Ці миротворці мали стати на кордоні і забезпечити реалізацію мінських домовленостей. У день виборів їх мали замінити українські прикордонники", – нагадує Порошенко.

"Ви побачили рік тому Путіна, ви зазирнули йому в очі. А що було покращено крім того, що були здані переговорні позиції? Натомість ми не отримали нічого", – констатував Порошенко.

"Але хіба я радію цьому? Точно ні. Ми з самого початку запропонували, що ми готові підставити плече, поділитися досвідом. Ми готові сформувати, вибудувати вертикаль прийняття зовнішньополітичних рішень. Ні, там панує хаос. Хаос в армії, у зовнішній політиці, у внутрішній політиці, в економічній політиці. Хаос в протидії коронавірусу, хаос з конституційною кризою. Україна вже більше не витримає таких випробувань", – застеріг лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко нагадав, що в 2014 році українська армія опинилася один на один проти російської агресії без зброї, нормального забезпечення, розкрадена і зруйнована.