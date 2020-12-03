Порошенко зажадав від Зеленського звільнення заступника Єрмака Татарова

Президент Володимир Зеленський негайно має звільнити заступника керівника свого Офісу Андрія Єрмака Олега Татарова і припинити його покривати.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив у Рівному під час зустрічі з новообраними депутатами міської та обласної рад, повідомила пресслужба "ЄС".

"Зеленський став на захист корупціонера. Саме Зеленський дав йому високу посаду. Саме Зеленський зобов’язав його – "праву руку" Януковича і Портнова – контролювати правоохоронні і судові органи. Людина, яка має контролювати, попалася на хабарі. І причому це не просто якісь записи. Це прямі свідчення в межах спеціальної процедури. Хабар, який дали експерту, який формував фальшивий висновок. Експерта вже заарештовано, суд обрав йому відповідний запобіжний захід. Із Зеленського – "як з гуся вода", – зауважив Порошенко.

Татарова має бути звільнено з ОП, вважає Порошенко 24 канал

"Те, що Зеленський став за нього горою, робить Зеленського співучасником. Це має руйнівні наслідки. Більше того – тиснуть і розправляються з тими, хто виводить Татарова на чисту воду. Вчора від справи Татарова відсторонили чотирьох прокурорів, які йому висунули звинувачення. Прокурори висунули звинувачення заступнику глави Офісу президента – і їх тут же відсторонюють. Злили Татарову всю інформацію про зміст кримінальної справи, про дії, які мали провести детективи НАБУ", – зазначає п’ятий президент.

"Наша вимога до Зеленського – негайно звільніть Татарова. Дайте можливість детективам НАБУ розслідувати і притягнути до відповідальності людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Інакше Зеленський є співучасником цього злочину. Ілюзія, яка існує у суспільстві і яку владна пропаганда старанно підтримує, що він "позасистемний, далекий від політичних інтриг, але чесний". От на сьогоднішній день яскраво демонструється – це брехня. Він повністю за це відповідає", – наголошує Порошенко.