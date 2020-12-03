Порошенко зажадав від Зеленського звільнення заступника Єрмака Татарова

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Політика
1,0 т.
Петро Порошенко зажадав від Зеленського звільнення Татарова

Президент Володимир Зеленський негайно має звільнити заступника керівника свого Офісу Андрія Єрмака Олега Татарова і припинити його покривати.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив у Рівному під час зустрічі з новообраними депутатами міської та обласної рад, повідомила пресслужба "ЄС".

"Зеленський став на захист корупціонера. Саме Зеленський дав йому високу посаду. Саме Зеленський зобов’язав його – "праву руку" Януковича і Портнова – контролювати правоохоронні і судові органи. Людина, яка має контролювати, попалася на хабарі. І причому це не просто якісь записи. Це прямі свідчення в межах спеціальної процедури. Хабар, який дали експерту, який формував фальшивий висновок. Експерта вже заарештовано, суд обрав йому відповідний запобіжний захід. Із Зеленського – "як з гуся вода", – зауважив Порошенко.

Татарова має бути звільнено з ОП, вважає Порошенко

"Те, що Зеленський став за нього горою, робить Зеленського співучасником. Це має руйнівні наслідки. Більше того – тиснуть і розправляються з тими, хто виводить Татарова на чисту воду. Вчора від справи Татарова відсторонили чотирьох прокурорів, які йому висунули звинувачення. Прокурори висунули звинувачення заступнику глави Офісу президента – і їх тут же відсторонюють. Злили Татарову всю інформацію про зміст кримінальної справи, про дії, які мали провести детективи НАБУ", – зазначає п’ятий президент.

"Наша вимога до Зеленського – негайно звільніть Татарова. Дайте можливість детективам НАБУ розслідувати і притягнути до відповідальності людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Інакше Зеленський є співучасником цього злочину. Ілюзія, яка існує у суспільстві і яку владна пропаганда старанно підтримує, що він "позасистемний, далекий від політичних інтриг, але чесний". От на сьогоднішній день яскраво демонструється – це брехня. Він повністю за це відповідає", – наголошує Порошенко.

Партія "Європейська солідарність"Петро Порошенко