"Не доводьте до страйків у лікарнях!" Порошенко зажадав від влади обіцяних надбавок для лікарів

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що звинувачення з боку влади на адресу місцевого самоврядування у невиплатах зарплати медичним працівникам – це перекладання відповідальності "з хворої голови на здорову".

Про це він сказав журналістам у парламенті. Народний депутат закликав владу забезпечити лікарів зарплатами, тестуванням і страхуванням від коронавірусу.

"Ще раз наголошую, у нас 20% від всіх хворих є лікарі, при цьому середня норма в світі є 1-2%. І це трапилось тому, що влада не здатна була захистити лікарів з самого початку пандемії, бо вивезла маски, засоби індивідуального захисту. І волонтерам та меценатам довелося першим завозити захисні костюми, противірусні окуляри, маски і респіратори, бахіли і рукавиці, ліки і медичне обладнання. Влада знову продемонструвала свою повну незграбність", – нагадав Порошенко.

"Другий законопроект – це тести. Чому це так важливо для мене, для нашої політичної сили, для наших партнерів? Тому що за твердженням голови ВООЗ боротьба з коронавірусом має три важливі фактори – це тести, тести і тести. І Україна сьогодні перебуває на останньому місці в Європі за кількістю тестів на 100 тисяч населення. Ми не покращуємо ситуацію, у нас все ще робиться менше 5 тисяч тестів на добу. А вже керівники обласних центрів по боротьбі з коронавірусом повідомляють – області не мають можливості проводити тести і вони відкладають це на 3,4,5, 7 днів. Це суттєво знижує їх ефективність", – повідомив Порошенко.

За словами Порошенка, треба щоб кожен лікар кожному пацієнту мав можливість обов’язково робити тести. Це дозволить забезпечити лікування для хворих і економічну активність для здорових громадян.

"Ми маємо робити від 20 до 30 тисяч тестів на добу. Мною були проведені переговори. Ми готові в найбільш постраждалі на сьогоднішній день регіон доставити автоматичну лабораторію. Ми зв’язалися з нашими партнерами, вони готові її надати в аренду і закупити перші десятки тисяч тестів. Автоматичні, не просто лабораторії дешеві, які потребують зусиль вірусологів, для того, щоб робити 1 ‪500-2 000‬ тестів на добу в цій автоматичній лабораторії. Але нам потрібен закон, а влада намагається приховати інформацію", – зазначив Порошенко.

Він заявив, що вимагатиме від влади негайно проінформувати суспільство – хто персонально з державної влади і уряду винен у затримці заробітної плати лікарям, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.

"Не дамо перекласти з хворої голови на здорову. Не дамо звинуватити місцеве самоврядування, бо ви забрали в них гроші, а самі недолугою і делітантською незграбною позицією цілий місяць залишаєте лікарів без грошей. Не доводьте до страйків у лікарнях. Це буде катастрофа і злочин. Захистіть лікарів, заплатіть лікарям, бо не буде вас кому лікувати. Нехай хоч інстинкт самозбереження спрацює у вас і ви проголосуєте сьогодні за наші законопроекти", – наголосив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, що визнають дві третини лікарів в Україні.

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