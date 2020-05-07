Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Порошенко зажадав від влади обіцяних надбавок для лікарів

Читати матеріал російською

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що звинувачення з боку влади на адресу місцевого самоврядування у невиплатах зарплати медичним працівникам – це перекладання відповідальності "з хворої голови на здорову".

Про це він сказав журналістам у парламенті. Народний депутат закликав владу забезпечити лікарів зарплатами, тестуванням і страхуванням від коронавірусу.

"Ще раз наголошую, у нас 20% від всіх хворих є лікарі, при цьому середня норма в світі є 1-2%. І це трапилось тому, що влада не здатна була захистити лікарів з самого початку пандемії, бо вивезла маски, засоби індивідуального захисту. І волонтерам та меценатам довелося першим завозити захисні костюми, противірусні окуляри, маски і респіратори, бахіли і рукавиці, ліки і медичне обладнання. Влада знову продемонструвала свою повну незграбність", – нагадав Порошенко.

"Не доводьте до страйків у лікарнях!" Порошенко зажадав від влади обіцяних надбавок для лікарів

"Другий законопроект – це тести. Чому це так важливо для мене, для нашої політичної сили, для наших партнерів? Тому що за твердженням голови ВООЗ боротьба з коронавірусом має три важливі фактори – це тести, тести і тести. І Україна сьогодні перебуває на останньому місці в Європі за кількістю тестів на 100 тисяч населення. Ми не покращуємо ситуацію, у нас все ще робиться менше 5 тисяч тестів на добу. А вже керівники обласних центрів по боротьбі з коронавірусом повідомляють – області не мають можливості проводити тести і вони відкладають це на 3,4,5, 7 днів. Це суттєво знижує їх ефективність", – повідомив Порошенко.

За словами Порошенка, треба щоб кожен лікар кожному пацієнту мав можливість обов’язково робити тести. Це дозволить забезпечити лікування для хворих і економічну активність для здорових громадян.

"Ми маємо робити від 20 до 30 тисяч тестів на добу. Мною були проведені переговори. Ми готові в найбільш постраждалі на сьогоднішній день регіон доставити автоматичну лабораторію. Ми зв’язалися з нашими партнерами, вони готові її надати в аренду і закупити перші десятки тисяч тестів. Автоматичні, не просто лабораторії дешеві, які потребують зусиль вірусологів, для того, щоб робити 1 ‪500-2 000‬ тестів на добу в цій автоматичній лабораторії. Але нам потрібен закон, а влада намагається приховати інформацію", – зазначив Порошенко.

Він заявив, що вимагатиме від влади негайно проінформувати суспільство – хто персонально з державної влади і уряду винен у затримці заробітної плати лікарям, які задіяні в боротьбі з коронавірусом.

"Не дамо перекласти з хворої голови на здорову. Не дамо звинуватити місцеве самоврядування, бо ви забрали в них гроші, а самі недолугою і делітантською незграбною позицією цілий місяць залишаєте лікарів без грошей. Не доводьте до страйків у лікарнях. Це буде катастрофа і злочин. Захистіть лікарів, заплатіть лікарям, бо не буде вас кому лікувати. Нехай хоч інстинкт самозбереження спрацює у вас і ви проголосуєте сьогодні за наші законопроекти", – наголосив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петро Порошенко заявив, що влада провалила підготовку до епідемії коронавірусу на рівні медичних установ, що визнають дві третини лікарів в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
4
Смішно
12
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кравченко Николай
Кравченко Николай
Вот козел,сделал страну нищей,а сейчас еще что то требует...Ну и платил бы со своих денег,которые наворовал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
А про это mordovorot лживый ты должен у Супрун, тобой назначенной и её реформах спросить ! Как лихо старается и всё поди для людей ? А выборов там никаких не наблюдается в скором времени ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ты че гафкаешь? а больницы зачем закрыл,,что бы доктора не перетруждались.т варь
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги