Порошенко вимагає конкретики від Зеленського щодо Донбасу

П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає конкретних кроків від президента Володимира Зеленського щодо відповіді на російську агресію на Донбасі.

Він наголосив, що вони мають диктуватися не тяжінням до миру будь-якою ціною чи через підозрілі референдуми, а рішучістю до захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Про це він написав у Facebook у п’яту річницю започаткування нормандського формату.

Петро Порошенко Facebook Петра Порошенка

Порошенко наголосив, що мир настане тоді, коли Росія перестане стріляти. "Для цього і був започаткований нормандський формат, і дуже шкода, що п’яту річницю ми зустрічаємо без зустрічі на найвищому рівні. Треба діяти більш рішуче і наполегливо", – написав політик.

Він також зазначив, що завдяки європейській солідарності та трансатлантичній підтримці ми зупинили просування російських окупаційних військ вглиб української території, не допустили реалізації кремлівських проектів т.зв. "новоросії та малоросії".

"Ці п’ять років – це роки напружених переговорів на найвищому рівні, самовідданої боротьби за звільнення українських заручників, це 19 спроб змусити Росію перестати стріляти в українців, це роки розбудови проукраїнської коаліції і стримування Москви міжнародними санкціями", – зазначив голова "Європейської солідарності".

Він підкреслив також важливість поновлення засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську і того, що були налагоджені перші контакти з Берліном і Парижем.

"Прийшов час почути від президента Зеленського конкретику стосовно тієї дорожньої карти, за якою ми відновимо контроль над кордоном з Росією. Бо світ захищатиме нас настільки, наскільки ми готові захищати себе. Важливо, що своїм пріоритетом новий президент визначає захист українців на окупованому Донбасі. Однак не менш важливо не лише повернути Україну на тимчасово окуповані території Донбасу, але й домогтися виведення російських військ, найманців і зброї з української території", – підкреслив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко розкритикував Зеленського через заяву в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал