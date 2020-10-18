Порошенко заявив, що "Слуга народу" взяла під контроль місцеву владу у Львові

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, нібито партія "Слуга народу" розуміє, що не має жодних шансів на підтримку виборців у Львові, тому пішла іншим шляхом – взяла під контроль місцеву владу.

Про це він сказав під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова передає сайт "ЄС". Зокрема, наголосив, що міська влада протягом півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.

"Розуміють, що перемога у Львові їхнім "слугам" не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова, небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї", – вважає політик.

Він підкреслив, що упродовж останнього часу українці не чують голосу міської влади Львова щодо розвитку ситуації в Україні. В цьому контексті Порошенко згадав" загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і розвертання країни з проєвропейського курсу".

"Мовчать. Ні слова критики. Вас не дивує, що "слуги" виставили кандидата "ні риба, ні м’ясо"? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом", – зауважив лідер "ЄС".

За його словами, вибори на посаду міського голови Львова – це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.

Порошенко на мітингу у Львові eurosolidarity.org

"Олег Синютка – це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї "Європейської Солідарності" – найпотужнішої проєвропейської проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину", – заявив Порошенко.

Він закликав всіх обов’язково прийти 25 жовтня на місцеві вибори.

"У нас є всі шанси, щоб з місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від "зеленої" влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо перш за все зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є "Європейська солідарність", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на мітингу у Львові Петро Порошенко заявив, що Львівщина повинна стати тією точкою опори, завдяки якій Україна повернеться на євроінтеграційну дорогу.