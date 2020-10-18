Порошенко заявив, що "Слуга народу" взяла під контроль місцеву владу у Львові

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
3,8 т.
Петро Порошенко

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, нібито партія "Слуга народу" розуміє, що не має жодних шансів на підтримку виборців у Львові, тому пішла іншим шляхом – взяла під контроль місцеву владу.

Про це він сказав під час виступу перед багатотисячним мітингом у центрі Львова передає сайт "ЄС". Зокрема, наголосив, що міська влада протягом півтора року не демонструє своєї позиції щодо загроз реваншу і капітуляції.

"Розуміють, що перемога у Львові їхнім "слугам" не світить. І тому вони пішли значно простішим, але для України та Львова, небезпечнішим шляхом. Просто взяли під контроль місцеву владу і зробили ставку на неї", – вважає політик.

Він підкреслив, що упродовж останнього часу українці не чують голосу міської влади Львова щодо розвитку ситуації в Україні. В цьому контексті Порошенко згадав" загрозу капітуляції, проросійського реваншу, засилля олігархів, згортання реформ і розвертання країни з проєвропейського курсу".

"Мовчать. Ні слова критики. Вас не дивує, що "слуги" виставили кандидата "ні риба, ні м’ясо"? Чи не тому, що їхнім справжнім кандидатом є зовсім інша людина, яка вже 14 років керує містом", – зауважив лідер "ЄС".

За його словами, вибори на посаду міського голови Львова – це двобій між Олегом Синюткою та Андрієм Садовим.

Порошенко на мітингу у Львові

"Олег Синютка – це розвиток міста, використання його потенціалу і гідне представництво політичних поглядів містян. Це професіоналізм, господарність, чесність, вирішення нагальних проблем міста і простих людей. Це захист львів’ян. Патріотизм, всеукраїнський масштаб політичної особистості та підтримка всієї "Європейської Солідарності" – найпотужнішої проєвропейської проукраїнської політичної сили та її найкращої парламентської фракції, яка достойно представляє Україну, Галичину і Львівщину", – заявив Порошенко.

Він закликав всіх обов’язково прийти 25 жовтня на місцеві вибори.

"У нас є всі шанси, щоб з місцевих виборів розпочався політичний процес звільнення України від "зеленої" влади дилетантів, популістів та капітулянтів. Для цього маємо перш за все зміцнити проєвропейські, державницькі політичні сили. І такою силою є "Європейська солідарність", – переконаний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на мітингу у Львові Петро Порошенко заявив, що Львівщина повинна стати тією точкою опори, завдяки якій Україна повернеться на євроінтеграційну дорогу.

УкраїнаЛьвівМісцеві вибори в Україні 2020Партія Слуга народуПартія "Європейська солідарність"Петро Порошенко