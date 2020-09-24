Порошенко заявив, що агенти Кремля намагаються реалізувати проєкт "Новоросія" в Україні

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що агенти російських спецслужб намагаються провести своїх ставлеників в місцеві органи влади і реалізувати путінський проєкт "Новоросія".

Виступаючи в Сумах на обласній партійній конференції лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що йдеться про народного депутата Андрія Деркача, повідомляється на сайті політсили. Він також навів у приклад публікацію американської газети The Washington Post, в якому йдеться й про нього.

"Це сенсаційний матеріал про російське втручання в американські вибори. Ви всі пам'ятаєте, як вся п'ята колона Кремля в Україні і промосковські канали кілька місяців годували вас локшиною з так званими "плівками". Для нас відразу було очевидно, що це не тільки московська спроба облити брудом Порошенко і нашу політичну силу. Те – інтрига Кремля з метою вплинути на вибори президента США, які відбудуться в листопаді", – зазначив Порошенко.

П'ятий президент, посилаючись на видання і дані ЦРУ, зазначив, що операцію по втручанню в американські вибори очолює особисто Путін.

"І в цьому путінському сценарії активно бере участь відомий народний депутат, проти якого ще на початку вересня Сполучені Штати Америки ввели санкції. Його назвали" активним російським агентом, який підтримував тісні зв'язки з російськими спецслужбами "", – підкреслив Порошенко.

Політик зазначив, що зараз Деркач намагається пробитися на рівень Сумської обласної ради.

"Це депутат, обраний по Глухівському округу. Випускнику Вищої школи КДБ імені Дзержинського і цього мало. Тому що зараз Деркач хоче прорватися до рівня обласної ради Сумщини та міських рад регіону", – пояснив Порошенко.

Він зазначив, що спроби російської п'ятої колони потрапити в органи місцевого самоврядування є прямою загрозою національній безпеці України. За словами Порошенка, проросійські партії маскують своїх кандидатів під сильних господарників, але це не змінює їхньої суті.

Лідер "ЄС" підкреслив, що російський план наступний: дезінформувати людей, замаскувавши свою агентуру; сформувати потужні фракції ОПЗЖ в обласних радах і радах обласних центрів – від Сум і Харкова до Миколаєва і Одеси. "Це ще одна спроба реалізувати сценарій "Новоросії", який ми, українці, наші воїни в 2014-2015 році змогли зупинити", – нагадав він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що, за даними The Washington Post, президент Росії Володимир Путін і його оточення "направляють" російську операцію по зовнішньому впливу на втручання в президентські вибори 2020 року в США проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Видання відзначає, що в спецоперації бере участь український народний депутат Андрій Деркач, пов'язаний з особистим адвокатом президента США Дональда Трампа.