Порошенко заявив про перемогу кандидата від "ЄС" на виборах мера в Українці
Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про перемогу кандидата від його партії Олександра Туренка в другому турі виборів мера в Українці Київської області.
Привітання йому п’ятий президент опублікував у Telegram. Зауважимо, що остаточних офіційних результатів повторного голосування ще немає, їх мають оголосити до 20 листопада включно.
"Вітаю Олександра Туренка із перемогою у другому турі виборів в Українці на Київщині! "Європейська солідарність" із відчутною перевагою перемогла кандидатку від партії влади. Вдячний виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашої партії", – написав Порошенко.
Як відомо, конкуренткою колишнього голови Обухівської та Бориспільської райдержадміністрацій Туренка на місцевих виборах 25 жовтня була Оксана Кирилюк від "Слуги народу". Тоді вони отримали однакову кількість голосів виборців – по 17,4% (1233) і вийшли до другого туру..
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 листопада пройшов другий тур виборів мера у семи областях України.
Під час голосування було зафіксовано низку порушень на виборчих дільницях, зокрема й в Українці Київської області.
Крім цього, в місті Українка один із виборців проголосував за Трампа (Дональда, ще чинного президента США).