Порошенко заявив про перемогу кандидата від "ЄС" на виборах мера в Українці

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив про перемогу кандидата від його партії Олександра Туренка в другому турі виборів мера в Українці Київської області.

Привітання йому п’ятий президент опублікував у Telegram. Зауважимо, що остаточних офіційних результатів повторного голосування ще немає, їх мають оголосити до 20 листопада включно.

"Вітаю Олександра Туренка із перемогою у другому турі виборів в Українці на Київщині! "Європейська солідарність" із відчутною перевагою перемогла кандидатку від партії влади. Вдячний виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашої партії", – написав Порошенко.

Як відомо, конкуренткою колишнього голови Обухівської та Бориспільської райдержадміністрацій Туренка на місцевих виборах 25 жовтня була Оксана Кирилюк від "Слуги народу". Тоді вони отримали однакову кількість голосів виборців – по 17,4% (1233) і вийшли до другого туру..

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