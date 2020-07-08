Порошенко заявив про фальсифікацію "справи" проти нього і зажадав допиту керівника слідчої групи ДБР

П'ятий президент України Петро Поршенко заявив, що матеріали кримінальних проваджень у так званих "справах" проти нього сфальсифіковані, і це робиться за вказівкою Офісу президента та Генерального прокурора.

Про це він заявив під час судового засідання у Печерському суді 8 липня. Він наголосив на необхідності зробити перерву у розгляді "справи".

"Сьогодні в цьому судовому засіданні встановлені факти фальсифікації кримінальної справи з боку Офісу Генерального прокурора. Тому надзвичайно важливо – зараз суд оголосив перерву для того, щоб продовжити збір доказів з цього приводу", – повідомив Порошенко.

Він також розповів, що керівник слідчої групи ДРБ Олег Корецький, який очолював розслідування, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск з метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка. Саме тому адвокати лідера "ЄС" вимагають викликати Корецького на судове засідання у якості свідка і засвідчити факти політичного переслідування проти п’ятого президента.

"Сьогодні вранці керівник слідчої групи, який весь рік проводив на чолі цієї групи розслідування 20 з лишнім справ, ухвалив кілька поцесуальних рішень. Рішення перше – закриття деяких справ як "трешу". Цей керівник слідчої групи заявив про тиск на нього з боку фактичного керівника ДБР пана Бабікова у справі Порошенка. І хто на нього може тиснути? Ми твердо переконані, що цей тиск може здійснюватися за вказівкою з Офіса президента України Зеленського, з Офісу Генерального прокурора і особисто Генерального прокурора", – переконаний Порошенко.

Він наголосив, що його команда вимагатиме негайного створення тимчасової слідчої комісії і притягнення злочинців до відповідальності.

"Це – боротьба не за Порошенка, це наша боротьба за Україну. Це наша боротьба за демократію, за верховенство права, за рух у Європу. І це наша боротьба за те, щоб не дати цим злочинцям перетворити державу в Російську Федерацію, приєднати Україну до Росії, здійснити мрію "п’ятої колони", яка зараз прорвалася до влади", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 липня Печерський районний суд Києва зібрався на чергове засідання з метою обрання запобіжного заходу Порошенку. На його підтримку під судом зібралися тисячі людей.