"Змушені шукати правду закордоном!" Порошенко заявив про атаку на судову систему

Сьогодні фактично відбувається атака на судову систему України та скасування судової реформи. Через це українці будуть змушені шукати правди за кордоном, як в Лондоні, де українська держава захистила свої інтереси і виграла у колишніх власників Приватбанку, чи як в Панамі, де відкрили кримінальну справу за розповсюдження неправдивої інформації.

Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в коментарі журналістам. За його словами, законопроєкт №1008, який прийняла Рада, скасовує незалежність Верховного суду (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"На жаль, сьогодні голосування (прийняття закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (1008) – ред.) про скасування де-факто судової реформи, скасування де-факто незалежності Верховного суду", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко

"Де-факто йде атака на судову систему України, що дивним чином збігається з оприлюдненим вчора рішенням Лондонського суду, коли Приватбанк виграв у колишніх власників", – зауважив він.

"Я б дуже не хотів, щоб правду українці вимушені були шукати тільки закордоном. Як Панама і як Лондон, який врешті-решт захищає Україну в питаннях з колишніми власниками (Приватбанку – ред.)", – сказав Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада України ухвалила президентський проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

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