Порошенко: зажали обіцяні 4 тисячі доларів, віддайте хоч 3 копійки

У процесі підготовки бюджету на 2021 рік необхідно, крім індексацій пенсій, передбачити витрати на освіту і культуру.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи на з'їзді партії "Європейська солідарність". Він розкритикував розподіл бюджетних коштів чинною владою.

"Забрали гроші з освіти на COVID-19, а вчителям навіть масок не дали, засобів захисту", – сказав Порошенко.

Також він закликав скоротити марнотратство у фінансуванні деяких правоохоронних органів, зазначивши, що на вчителів і лікарів у влади грошей немає, а на ДБР є.

"Рішення нашої команди, яке ми прийняли ще в 2018 році – це збільшення зарплат вчителям на 40 – 70 відсотків. Ви, нові обличчя, зажали обіцяні вами 4 тисячі доларів, віддайте хоч 3 копійки", – заявив п'ятий президент.

Також він підкреслив, що "Європейська солідарність" буде вимагати поліпшення фінансового забезпечення українських вояків.

"Ми це робили кілька разів щороку. Останній раз я це ініціював як верховний головнокомандувач в кінці 2018 року. На сьогоднішній день я змушений констатувати, держава недооцінює працю військовослужбовців. Це сором перед воїнами і велика небезпека для країни. Я ще раз повторю, що той, хто не годує свою армію, годуватиме чужу", – підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що 31 серпня в Києві проходить з'їзд партії "Європейська солідарність". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію заходу.

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