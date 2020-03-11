Закон про мову, ухвалений під час президентської каденції Петра Порошенка – виважений, збалансований, він забезпечує широку свободу громадянам України і не потребує жодної ревізії.

Про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Нам не однаково. А вам? Ви самі казали "какая разница". То вчіть українську, шануйте її та поважайте. І не лізьте вашими турбоклешнями до закону про мову!", – закликав Порошенко.

Порошенко закликав не ревізувати закон про мову

"Він виважений, збалансований, він захищає державну мову і залишає широкий простір свободи для громадян України, яким зручніше спілкуватися іншими мовами. Наша команда дуже делікатно врегулювала це питання. Нема жодних підстав і потреби, аби Слуги народу ревізували мовний закон. Тому наш меседж всім охочим відволікти увагу від провального урядування нових, але бездарних облич: не сійте вітер", – застеріг Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у команді президента України Володимира Зеленського пропонують змінити ухвалений раніше закон про українську мову.

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