Порошенко закликав запровадити страхування лікарів та масове тестування на COVID-19: необхідні голоси зібрані

Партія "Європейська солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому вимагає проголосувати закони про страхування лікарів та про масове тестування на коронавірус.

Про це повідомив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко. Він подякував фракціям та групам, які дали підписи і повідомив, що лише три депутата від "Слуги народу" дали свої підписи.

"Були внесені три законопроекти. Перший – про державне страхування лікарів, де на випадок хвороби страхуються на 200 тисяч, а не на 5-6 як зараз виплачується. А, не дай Бог, загибелі – на 1,5 мільйони", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко

"Наша армія протидії коронавірусу – це наші лікарі. Подивіться, що відбувається зараз. 13 квітня наша політична сила вимагала включити в закон "Про державний бюджет" кошти на державне страхування кожного лікаря від захворювання або, не дай Боже, загибелі від коронавірусної інфекції. Так, як ми зробили в 2014 році, коли ми захистили страхуванням українських воїнів. З 13 квітня це питання не вирішене. За останню добу захворіло 62 лікаря. За останні 11 днів захворіли 800 лікарів. У нас є ліжка, але у нас може не бути здорових лікарів", – застеріг нардеп.

Він подякував фракціям, які підтримали "Європейську солідарність" та підписали відповідні листи.

"Я дякую "Батьківщині" за те, що в повному складі вони підписали підписні листи. І я дякую "Голосу" за те, що вони в повному складі підписали листи про скликання позачергової сесії. Я дякую всім фракціям – "Довіра", "За майбутнє", "ОПЗЖ", "Європейській солідарності" і я дякую трьом народним депутатам "Слуги народу", які також всупереч волі фракції поставили підписи", – сказав Порошенко.

За його словами, незабаром підписи будуть здані до Верховної Ради.

"Ми зібрали 150 підписів – в умовах, коли фракція "Слуги народу" блокувала, бо отримала команду не підписувати і не розглядати. Завтра ці підписи будуть здані у Верховну Раду. На цьому тижні ми вимагаємо негайно розглянути і проголосувати цей законопроект, і кожен день лікарі мають знати, що вони захищені", – наголосив п’ятий президент.

"Другий законопроект – це про тести. Якщо не вистачає лабораторій, то вони будуть тут через 5 днів. Я не завіз їх тільки тому, що була інформація, що їх 2 мільйони. Вони коштують 17 тисяч доларів, а рятують життя лікарів, бо лікар, коли до нього поступає пацієнт, має бути протестований", – переконаний лідер "Європейської солідарності".

Крім того, він наголосив на необхідності обіцяного підвищення зарплати лікарям.

"Третя позиція – це ухвалене нами в парламенті рішення підвищити зарплату лікарям, які працюють з коронавірусними хворими на 300%. Пройшло з 13 квітня уже більше трьох тижнів. Скажіть – лікарі отримують 300%? Я вам скажу, не отримують. І на моє запитання чому за цей час не вирішене питання виплат лікарям, ми отримали відповідь, що винні мери. Забрали кошти в місцевого самоврядування, коли проводили зміни до бюджету. А на сьогоднішній день уряд звинувачує мерів. Звичайно, що це нечесна гра. І наша позиція, що ми маємо на цьому тижні негайно проголосувати в першому читанні і в цілому, і захистити наших воїнів у боротьбі з пандемією – наших лікарів", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії "Європейська солідарність" заявили, що економічні проблеми в Україні почали нагромаджуватися ще до початку пандемії коронавірусу – щойно закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.