Порошенко закликав владу України не дати Москві перетворити Білорусь на провінцію

П’ятий президент України Петро Порошенко звернувся до чинної влади держави із закликом визначитися з долею подальших відносин із Білоруссю.

У заяві, оприлюдненій пресслужбою партії "Європейська солідарність", політик нагадав, що наша країна не може дозволити Росії перетворити сусідів на імперську провінцію.

"Продовжую уважно слідкувати за розвитком ситуації в Білорусі. Після 9 серпня країна перебуває у новій політичній реальності. Наша відповідальність як сусідньої держави, як справжнього друга і, нарешті, як законодавця демократичних правил у регіоні – твердо заявити свою позицію", – переконаний лідер "ЄС".

Порошенко наголосив, що перш за все українська влада має надати чіткі відповіді на низку надважливих питань щодо українсько-білоруського партнерства.

Чи визнає Україна президентські вибори у Білорусі як такі, що не були ані вільними, ані справедливими, ані демократичними?

Чи визнає Україна Лукашенка демократично обраним главою держави і буде далі розвивати з ним відносини?

Чи підтримує офіційний Київ позицію цивілізованої спільноти і білоруського народу щодо проведення нових президентських і парламентських виборів у Білорусі?

Що планує робити Україна для забезпечення національних інтересів під час обговорення питання Білорусі на екстреному саміті ЄС 19 серпня?

Чи буде продемонстрована активна дипломатія президента України у співпраці з лідерами ЄС та його держав-членів для координації підходів?

Чи підтримує офіційний Київ запровадження цільових санкцій ЄС проти осіб, причетних до брутального порушення прав людини та застосування сили проти мирних громадян? Якщо так, то чи запровадить Україна аналогічні санкції на національному рівні?

Чи не час було б скликати засідання РНБО для затвердження комплексу заходів із метою забезпечення національної безпеки України, включно зі зміцненням наших північних рубежів, в умовах посилення російської військової присутності в Білорусі?

Чи не час Україні переглянути політичні відносини з авторитарним режимом, який здійснює репресії проти власного народу і сфальсифікував результати виборів?

В умовах антиукраїнської істерії з боку білоруського режиму та зрадницької позиції в питанні передання вагнерівців чи аналізує влада плюси і мінуси зміни Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи?

"Якщо аналізує, то хотів би нагадати: свого часу я особисто лобіював Мінськ як місце для перемовин із Москвою щодо миру на Донбасі, прагнучи сприяти припиненню міжнародної ізоляції Білорусі, її європеїзації та демократизації", – наголосив Порошенко.

Підсумовуючи, він наголосив, що найголовніше питання – це питання солідарності України та Білорусі в протидії російській агресії.

"І ще одне – не менш важливе. Як українська влада планує протидіяти спробам Кремля анексувати Білорусь, зробити її російською провінцією? Офіційний Київ повинен якомога швидше визначитися в своїй позиції та підтримувати білоруський народ, який демонструє мужність і твердість та вимагає змін заради майбутнього своєї країни. Так само переконаний, що у наших міждержавних відносинах обов’язково буде і завтра, і післязавтра. Однак з якою саме Білоруссю ми хочемо це "завтра і післязавтра"? Жыве Беларусь!" – резюмував парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав владу Білорусі припинити насильство проти своїх громадян, звільнити політв’язнів і провести дострокові президентські вибори. Він зауважив, що Білорусь сповзає у вир хаосу та політичної невизначеності.

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