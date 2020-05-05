Порошенко: якби підприємці не вийшли на протест, карантин не пом'якшили б!

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що представники малого та середнього бізнесу, які під час карантину залишились без доходів, мають законне право на підтримку від держави просто зараз, а не після закінчення карантину.

Про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Порошенко зауважив, що рішення про пом’якшення карантину було ухвалене під тиском акцій протесту представників бізнесу, а не через медичні показання.

"Якби підприємці не вийшли на протест, якби люди не протестували проти закриття ринків, я впевнений, що цього рішення не було б", – переконаний Порошенко.

Петро Порошенко

"Чи знаєте ви, що в сфері обслуговування 42 відсотка підприємств, які були зареєстровані, подали заяви на ліквідацію. Людям, які там працювали, не буде куди повертатися", – наголосив Порошенко.

Лідер "ЄС" наголосив, що сотні працівників нині лишилися без роботи та чекають від держави допомогу по безробіттю.

"Про яке створення нових робочих місць ви зараз говорите, коли сотні тисяч працівників звільняються з роботи і зараз стають в довгу чергу на отримання хоча б декількох тисяч допомоги з безробіття. Коли приймаються подібні рішення, то ми точно маємо розглядати баланс – шкода карантину для економіки і соціальної політики. На сьогоднішній день 52% людей заявили під час опитування, що вони більше не мають коштів на життя", – констатував Порошенко.

"Малий та середній бізнес – вони в першу чергу потребують допомоги, бо самозайняті – працівники ринків, крамниць, – вони працювали і самі себе забезпечували роботою. Чого вони чекають? Відтермінуйте їм сплату тих платежів, які не залежать від результатів діяльності. Бо ПДВ вони не будуть платити, в них не буде вхідного ПДВ. Але оренду, податок на землю, податок на майно, відсотки по кредитах перенесіть їх на час закінчення карантину. Це те, чого вони чекають. На сьогоднішній день це є абсолютно в можливостях для бюджету, і це лише перший крок. Сказати, що ми будемо робити це, коли карантин закінчиться – це порушення закону. Бо уряд безумовно має право запроваджувати карантин. І всі зобов’язані виконувати рішення уряду. Але уряд має компенсувати і нести відповідальність за реалізацію своїх рішень", – переконаний п’ятий президент.

Він навів приклад, як в інших країнах Європи організовують роботу малого бізнесу, зокрема, у сфері послуг в умовах епідемії.

"Іспанія з сьогоднішнього дня починає пом’якшення карантину. Заклади громадського харчування, побутові майстерні та інші. Вони видають спеціальний сертифікат. Там виписані спеціальні вимоги, і кожен власник б’ється, щоб в нього цей сертифікат не відібрали. Він зберігає необхідну відстань, максимальну кількість відвідувачів, всі необхідні засоби захисту. Беріть на озброєння, я готовий це передати. Запроваджуйте різні засоби", – закликав урядовців лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" зібрала 150 підписів для проведення позачергового засідання парламенту, на якому вимагає проголосувати закони про страхування лікарів та про масове тестування на коронавірус.

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