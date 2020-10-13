Порошенко закликав українців дотримуватися правил карантину, а Зеленського – не маніпулювати в день голосування

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який вилікувався від коронавірусу, закликав українців в умовах стрімкого поширення захворювання бути відповідальними й не нехтувати правилами безпеки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС". Політик наголосив, що через безвідповідальну позицію влади порятунок людей значною мірою залежить від них самих.

"Ви бачите, що влада діє за принципом "спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Тому багато що залежить від вас самих. Нікому не бажаю того, що сам цими днями переживаю. Надівайте маски, і не на кадик, а на обличчя. Мийте руки. З милом і ретельно", – нагадав Петро Порошенко прості правила.

"Дотримуйтеся дистанції. Наобнімаєтеся ще й націлуєтеся, були б живі та здорові. Подумайте про безпеку рідні та ближніх. І тоді все буде добре", – переконаний п’ятий президент.

"Переможемо і ковід-19, і зе-19. І коронавірус, і вірус дилетантства та непрофесійності. І перший крок – це надіти маску і прийти на місцеві вибори 25 жовтня. Із дотриманням соціальної дистанції – проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі", – переконаний Порошенко.

"Владі не допоможуть сумнівні маніпуляційні опитування, які суперечать виборчому законодавству. І незаконне втручання президента Зеленського у виборчий процес на боці слуг-банкрутів. Сам таких і понабирав. Не допоможуть і спроби в день голосування під виглядом кварталівської пародії на референдум влаштувати під дільницями незаконну агітацію за одну з політичних сил", – зауважив лідер опозиції.

"Нарешті, ми застерігаємо владу від спроб вставити в це так зване опитування будь-яку формулу, яка легітимізувала капітуляцію", – попередив п’ятий президент.

Як писав OBOZREVATEL, Петро Порошенко вилікувався від коронавірусу та заявив, що 14 жовтня повертається на роботу