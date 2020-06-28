Порошенко закликав терміново звернутися до ЄС та НАТО через НП на Прикарпатті

Влада має негайно звернутися до Європейського Союзу та НАТО, щоб були задіяні спеціальні програми цивільного захисту у тих районах України, які потерпають від наслідків руйнівної повені.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає пресслужба ЄС.

Політик зустрівся з мешканцями села Білі Ослави в Івано-Франківській області. Команда Порошенка привезла у райони стихійного лиха генератори та помпи для відкачування води, а також ознайомилася з масштабами руйнувань, щоб скласти план подальших дій.

Попри зливу, на зустріч з Порошенком прийшло дуже багато людей. Місцева вчителька Леся Бойко попросила "Європейську Солідарність" проконтролювати, як влада розподілятиме фінансову допомогу, виділену на подолання наслідків стихії.

"Я – пластунка, вчителька місцевої школи Леся Бойко. Нещодавно пан Зеленський оголосив, що на Захід України буде виділено дуже багато коштів. Так само казали, що ЄС для нас виділять, я чула, що казали – й Америка. Чи може ваша партія проконтролювати ці кошти? Бо щось чує моє серце, що більша частина не дійде до таких, як ми", – зауважила вчителька.

"Ми приїхали не з порожніми руками і не просто "поговорити". Ми приїхали для того, щоб допомогти людям світлом, допомогти відкачати воду. Допомогти там, де ми можемо, зокрема і будівельними матеріалами та технікою. Якщо влада чекає – ми вже тут. Ми як опозиція будемо тиснути на владу і контролювати. Це – наша функція. Я вам обіцяю тут, на Прикарпатті – зубами вигриземо. Не дамо вкрасти жодної копійки з коштів, які мали йти зокрема на вашу підтримку", – зазначив Порошенко.

"Я закликаю всіх українців: пліч-о-пліч допоможіть Прикарпаттю. Я сьогодні не буду жорстко критикувати владу за неефективні дії тут, в Прикарпатті. Розберемося пізніше. Але ми маємо звернутися до сусідніх країн, бо в Прикарпатті біда. Звернутися до ЄС, бо є спеціальна програма цивільного захисту, яка дає ефективну відповідь протягом лічених годин. Вони сьогодні мають бути тут, у нас, в Прикарпатті. Звернутися до НАТО, бо нова програма розширених можливостей дозволяє, щоб сили цивільної оборони були тут і допомогли відновити мости, дороги, захистити дамби, захистити людей. І ми будемо робити це або самі, або з владою, але в першу чергу треба допомогти людям", – наголосив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда п'ятого президента побувала у селі Чорний Потік, яке фактично опинилося відрізаним від цивілізації.