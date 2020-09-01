Порошенко закликав поглиблювати інтеграцію України з ЄС

П’ятий президент України Петро Порошенко закликав владу розпочати діалог щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

На своій сторінці у Facebook лідер партії "Європейська солідарність" нагадав, що відповідна угода набула чинності три роки тому.

"Одразу у пам’яті спливають і героїчні місяці Євромайдану, і зрада Януковича та його кліки, і подвійне підписання документа, і жорсткі дискусії з росіянами щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і активна боротьба Росії в європейських столицях для унеможливлення ратифікації Угоди, і синхронна ратифікація документа у Верховній Раді та Європарламенті, і криза нідерландського референдуму, і наш спільний з лідерами ЄС пошук виходу з тієї, здавалось, абсолютної безвиході", – пише Порошенко.

Угода про асоціацію набула чинності 1 вересня 2017 року. Facebook Петра Порошенка

"Сьогодні мало хто вже згадує про всі ці перипетії та моменти надзвичайного емоційного напруження, здається, що ніби так завжди і було. Безвіз, асоціація – я радий, що ці здобутки моєї каденції стали невід’ємною частиною сучасної України, її ідентичності, її теперішнього та майбутнього", – додав п’ятий президент.

Порошенко наголосив нагальним завданням влади є забезпечення належного виконання Угоди про асоціацію, поглиблення інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу та досягнення критеріїв членства нашої держави в ЄС. "Без професійної компетентної системної роботи всіх гілок влади, громадянського суспільства, бізнесу досягнути успіху неможливо", – переконаний він.

"Влада має припинити шукати шляхи здійснення ревізії чи згортання нашої асоціації з ЄС, а натомість розпочати амбітний діалог з партнерами щодо масштабного оновлення Угоди для забезпечення європейського рівня життя наших громадян", – зауважив лідер "Європейської солідарності".

"Майбутнє України – в ЄС! "Європейська Солідарність" продовжить робити все можливе для якнайшвидшого наближення цього історичного моменту", – додав Порошенко.

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