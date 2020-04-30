Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент Петро Порошенко закликав парламентські фракції на позачерговому засіданні 30 квітня проголосувати за страхування медиків на випадок захворювання на COVID-19. Якщо відповідний закон буде ухвалено, лікарі будуть більш захищені вже починаючи з травня. Про це Порошенко заявив на погоджувальній раді в ВРУ в четвер, 30 квітня.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

П’ятий президент наголосив: на позачерговому засіданні парламентарі мають розглядати лише найважливіші питання, які стосуються протистояння пандемії і захисту людей, оборони держави та порятунку економіки. І питання захисту лікарів, які від початку епідемії склали п’яту частину всіх хворих на коронавірус, є одним з найголовніших питань, переконаний політик.

"Менше двох місяців пройшло з появи першого хворого в Україні 3 березня. Сьогодні вже більше 10400 хворих. І хочу окремо наголосити, що 2063 з них – це лікарі. Більше того, за останні шість днів медиків захворіло більше 600. 16 лікарів померло", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що включення до порядку денного з 22 квітня чекає запропонований "Європейською Солідарністю" законопроект, який передбачає захист для медиків, які найбільше ризикують заразитися.

"Ми запропонували 22 квітня законопроект, який був зареєстрований і який передбачав забезпечення і визначення обсягів страхування лікарів на випадок захворювання і, не дай Боже, на випадок смерті. Так, як ми це зробили у 2014 році, коли ми застрахували наших воїнів. Наголошую: з часу реєстрації законопроекту захворіло більше 600 лікарів, які, на жаль, страховку не отримають", – звернув увагу Порошенко.

Він поінформував, що фракція отримала підписні листи щодо проведення позачергового засідання для ухвалення закону про страхування медиків, і закликав лідерів інших депутатських фракцій та груп підтримати цю ініціативу.

"Ми отримали підписні листи. Я звертаюся до всіх, хто присутній в цьому залі, до керівників фракцій, ми не тягнемо ковдру на себе, давайте спільно підпишемо і приведемо в тому числі і сьогодні позачергове засідання, яке дозволить розглянути законопроект 3376, який вже з травня місяця забезпечить належне страхування лікарів", – закликав лідер "Європейської Солідарності".

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