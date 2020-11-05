Порошенко закликав парламент негайно відновити дію антикорупційних законів

П’ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав народних депутатів України негайно відновити дію антикорупційних законів і не йти на поводу олігархічних інтересів.

Як повідомила пресслужба політсили, він наголосив, що досяг важливої позиції із послами "Великої сімки".

"Позавчора у мене відбулася зустріч з послами "Великої сімки". У нас досягнута надзвичайно важлива позиція, що терміново треба відновити дію антикорупційних законів. У мене була альтернативна пропозиція, щоб ми скоротили термін підготовки до розгляду цього законопроекту до одного дня і сьогодні розглянули відновлення дії антикорупційних законів", – заявив Порошенко.

"Дубінський (народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський - ред.) намагається заблокувати розгляд антикорупційних законів, і сьогодні це відомо всій країні і всьому світу. Не йдіть у нього на поводу", – закликав Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко провів зустріч із послами країн "Групи семи" та ЄС в Україні, яка відбулася за головування США у Групі. Важливу увагу було приділено місцевим виборам, що відбулися в країні, конституційній кризі та ситуації з коронавірусом.