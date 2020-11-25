Порошенко закликав новообрану владу у Львові до співпраці та пообіцяв підтримку "ЄС"

Лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко подякував львів’янам за підтримку на місцевих виборах, закликав політичні табори вгамувати емоції та налагодити конструктивну співпрацю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик наголосив на великій підтримці "Євросолідарності" у Львові.

"Низький уклін львів’янам за особливо високий рівень підтримки "Європейської солідарності" на виборах до обласної та міської рад. Дякую тим, хто у першому та другому турах підтримав Олега Синютку. Спасибі всім, хто виявив небайдужість і взяв участь у голосуваннях", – написав Порошенко.

"Наша політична сила поважає вибір громади. Воля виборців – закон для політиків", – наголосив Порошенко.

На його переконання, перше, що зараз мають зробити обидва табори – завершити виборчу кампанію і приборкати емоції, які вирують кілька останніх днів.

"Одні, на жаль, ухвалили хоча й законне, але поспішне рішення. А інші, на жаль, намагаються розіграти роль жертви. Рішення ж львів’ян мудре: буде влада, і буде опозиція, як це і має бути за демократії", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

"І обом слід якомога швидше забезпечити старт новообраного місцевого самоврядування на благо Львівської об’єднаної територіальної громади. А команда "Європейської солідарності" готова підставити плече ще й на рівні Верховної Ради", – наголосив п’ятий президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними екзит-полу "Студії Савіка Шустера", проведеного компанією Liberty Report і оприлюдненого 22 листопада після закінчення голосування, у другому турі виборів мера у Львові переміг чинний міський голова Андрій Садовий, за нього проголосувало 62,8% виборців. За Олега Синютку віддали голоси 37,2% львів'ян.