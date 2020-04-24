П'ятий президент України Петро Порошенко наголосив, що Верховна Рада має негайно проголосувати у другому читанні та в цілому банківський закон, необхідний для отримання програми фінансування від МВФ, бо ситуація в економіці загрозлива.

Він нагадав, що остаточне ухвалення цього критично важливого закону блокується провладною монобільшістю.

"Ми вимагали і вимагаємо негайно поставити банківський закон в порядок денний сесії. Сьогодні у Верховній Раді цього закону немає. Сьогодні – бо всі, хто давали поправки для того, щоб уповільнити прийняття закону, вони відносяться до фракції "Слуга народу", і владі треба визначитись – вона з Україною чи вона з Коломойським", – наголосив Порошенко.

Петро Порошенко

"Сьогодні ж проголосувати закон, сьогодні отримати транш МВФ. Наші спільні зусилля призвели до того, що Європейська Комісія і Європейський Парламент прийняли рішення про збільшення макрофінансової допомоги до 1,2 млрд євро. 600 мільйонів, які мають надійти без будь-яких попередніх умов, включити до складу державного бюджету і вже з завтрашнього дня починати працювати", – закликав п’ятий президент.

"Чого ми тягнемо? Ми будемо вимагати, щоб жодних інших питань у порядку денному не було, крім трьох питань – оборона, лікарі і соціальна підтримка людей і підтримка економіки", – зазначив лідер "Європейської солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" заявила, що вимагає винесення на найближче позачергове засідання Верховної Ради закону про банки, від ухвалення якого залежить отримання міжнародної допомоги на подолання наслідків коронавірусу та економічної кризи.