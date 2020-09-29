Порошенко захворів на коронавірус і закликав українців берегти себе

Кирило Лютий Політика 19:21, 29.09.2020 Оновлено: 19:42, 29.09.2020

П'ятий президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Про це він повідомив на своїх сторінках в соцмережах ввечері у вівторок, 29 вересня.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках по регіонах. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша", – написав лідер "Європейської солідарності".

Порошенко додав, що буде лікуватися вдома, висловив надію на швидке одужання і закликав українців берегти себе.

У Порошенка виявили COVID-19.

Як писав OBOZREVATEL, раніше на коронавірус перехворіла екс-прем'єрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Повідомлялося, що її навіть підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Нещодавно вона розповіла, що під час хвороби перебувала на межі життя і смерті, хоча спочатку ставилася до COVID-19 легковажно.

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