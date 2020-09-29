Порошенко захворів на коронавірус і закликав українців берегти себе
П'ятий президент отримав позитивний результат тесту
Лідер «ЄС» зазначив, що змушений припинити всі свої поїздки
Він буде проходити лікування вдома
П'ятий президент України Петро Порошенко захворів на коронавірус.
Про це він повідомив на своїх сторінках в соцмережах ввечері у вівторок, 29 вересня.
"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках по регіонах. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступна. Значно підступніша", – написав лідер "Європейської солідарності".
Порошенко додав, що буде лікуватися вдома, висловив надію на швидке одужання і закликав українців берегти себе.
Як писав OBOZREVATEL, раніше на коронавірус перехворіла екс-прем'єрка і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Повідомлялося, що її навіть підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Нещодавно вона розповіла, що під час хвороби перебувала на межі життя і смерті, хоча спочатку ставилася до COVID-19 легковажно.