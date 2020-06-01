Порошенко забив на сполох через недофінансування Охматдиту і потужно звернувся до влади

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що нинішня влада у 2020 році суттєво скоротила фінансування охорони здоров’я загалом і Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит зокрема.

Про це він розповів під час передачі в лікарню 3 тисяч ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche, захисних костюмів для медиків та пульсоксиметрів, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

Порошенко зазначив, що Охматдит завжди був у центрі уваги його команди, а цього року довелося буквально бити на сполох, щоб парламент хоча б частково повернув видатки на лікарню.

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"Незважаючи на те, що комплексне будівництво нового корпусу було заплановано ще в 2011 році, на жаль, з 2011 по 2015 роки будівництво було призупинено. Наша команда, об’єднавшись, в 2015 році ухвалила бюджет, в якому передбачено фінансування 390 мільйонів гривень. І відповідно в 2016 році, 2017 році, було ухвалено позицію щодо 1 мільярда у 2018 році на 2019 рік. Ці гроші дозволили створити абсолютно нові можливості для лікарів, у тому числі і для лікування онкохворих дітей, і для діагностики", – сказав Порошенко.

eurosolidarity.org

Політик звернувся до влади із закликом повністю повернути фінансування закладів охорони здоров'я.

"Я хочу зараз звернутися до всіх своїх колег, звернутися до уряду і до президента, бо останнім часом бюджетний комітет, який представляє монобільшість, і Верховна Рада підтримала пропозицію і зняла з фінансування і видатки на охорону здоров’я взагалі, і видатки на Охматдит зокрема. Довелося вже бити на сполох для того, щоб із спеціального фонду повернулася частина грошей. Але зняли 660, а повернули 200. Я закликаю в повному обсязі відновити фінансування закладів охорони здоров’я і відновити фінансування Охматдиту для того, щоб були завершені всі необхідні роботи, які були заплановані на цей рік", – наголосив Порошенко.

Він також закликав відновити фінансування закупівлі ліків, лікарських засобів і медичного обладнання.

"Все, що було заплановано на цей рік, я вимагаю відновити. Хочу наголосити, що в 14-15 роках під час піку російської агресії було важче, але ми в ці роки спромоглися виділити необхідне фінансування для того, аби це стало можливим", – нагадав політик.

"Хочу підкреслити, що є добрий досвід співпраці з Рошеном, з благодійними фондами. Ми дійсно, не намагаючись привернути велику увагу, створили систему енергопостачання нового корпусу, зробили обладнання декількох відділень. Охматдит знаходиться в центрі уваги компанії Рошен, благодійного фонду під керівництвом Марини. І дуже приємно допомагати тим, хто демонструє справжні якості справжнього лікаря. До всього колективу це має відношення. Від імені всієї команди низькій уклін", – сказав Порошенко.

eurosolidarity.org

Як відомо, компанія Рошен з 2015 року на постійній основі реалізує масштабний проект благодійної допомоги дитячій лікарні Охматдит. Завдяки цьому проекту Охматдит вже отримав унікальне обладнання, зокрема, пересувну наркозну станцію для новонароджених, енергетичну платформу Force Triad для хірургічного відділення, надсучасний дефібрилятор Zoll R-Serie для реанімаційного відділення, хірургічні столи та інше обладнання для операційного блоку; фінансується проект будівництва нового стерилізаційного блоку та інші заходи.

Загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти тільки у 2019 році склали близько двохсот мільйонів гривень. У 2020 році вже понад сто мільйонів гривень було витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу. Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Рошен та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро і Марина Порошенки передали у Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів.