Порошенко з послом Литви обговорили ситуацію в Білорусі та загрози свободі слова в Україні

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч із послом Литви в Україні Вальдемарасом Сарапінасом. Головними темами розмови стали ситуація в Білорусі та загрози свободі слова в Україні

Як повідомила пресслужба "ЄС", Порошенко привітав Сарапінаса з початком дипломатичної місії в Україні, а також відзначив високий рівень підтримки України з боку Литви і важливість зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Вільнюсом.

П'ятий президент висловив надію на проактивну позицію Литви щодо захисту та прискорення європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Порошенко зустрівся з Вальдемарасом Сарапінасом. Європейська Солідарність

Особливу увагу політики надали мирному врегулюванню і безпековій ситуації на Донбасі зазначивши, що ілюзія тиші не повинна вводити в оману щодо справжніх намірів агресора. Під час зустрічі було також наголошено на необхідності спільної протидії триваючій російській агресії та необхідності зміцнення санкційної політики проти Кремля.

Крім того, політики відзначили важливість консолідації міжнародної єдності і солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості і послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.

Сторони обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі та відзначили важливість направлення чіткого сигналу у бік Росії про те, що будь-яке її втручання у справи країни буде мати серйозні санкційні наслідки.

Політики обговорили ситуацію в Білорусі. Європейська Солідарність

Також у розмові політики звернули увагу на cтан забезпечення поваги верховенства права та існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих судових рішень та переслідувань політичних опонентів.

Зазначається, що сторони також підкреслили критичне значення свободи засобів масової інформації та свободи слова в Україні, а будь-які спроби утисків цих свобод є неприпустимими, особливо напередодні місцевих виборів у державі.

Порошенко висловив обурення у зв’язку з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо позбавлення ліцензії на мовлення радіо "Прямий FM", що є безпрецедентним в історії України.

Сторони підкреслили критичне значення свободи ЗМІ та свободи слова в Україні. Європейська Солідарність

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко закликав владу розпочати діалог щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, нагадавши, що відповідна угода набула чинності три роки тому.