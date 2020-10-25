Порошенко з дружиною проголосували на виборах

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" разом із дружиною Мариною, яка балотується до Київради, проголосували на місцевих виборах у неділю, 25 жовтня.

Прямий ефір був опублікований на сторінці політика у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Голосую за Україну!", – коротко підписав відео п'ятий президент.

Після голосування Порошенко поспілкувався зі ЗМІ. Політик розкритикував передвиборну кампанію.

"Я дуже сподівався, що виборна кампанія Януковича, яка отримала назву "підрахуй", вирушила в небуття, на жаль, Зеленський своїми зусиллями це повертає", – заявив Порошенко.

Петро і Марина Порошенко проголосували на виборах Скриншот

Він також закликав голосувати за силу, яка реалізує рух україни у Європейський союз.

"Ми дуже тверді і ми не змінюємо поглядів, так як ми голосували на минулих і позаминулих виборах, ми голосуємо і на цей раз. Я твердо переконаний, що зараз треба голосувати і підтримувати політичну силу, яка реалізує рух України до Європейського союзу і не дає і не дасть нікому згорнути з цього шляху, призводить Європу в кожну окрему територіальну громаду, забезпечує продовження реформи децентралізації та перешкоджає нової влади залізти в кишеню громад", – додав Порошенко.

Петро та Марина Порошенко проголосували на виборах Скриншот

"Ми віддали свої голоси за політичну партію, яка, на наше переконання, може швидко і ефективно вирішити всі проблемні питання в новому складі Київської міської ради", – зазначила Марина Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на місцевих виборах 2020 у Києві.