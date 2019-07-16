Порошенко: я з командою "Європейської солідарності" вирушаю до Страсбургу, щоб сформувати групу друзів Україні у новому Європарламенті

У середу, 17 липня, команда "Європейської солідарності" на чолі з Петром Порошенком вирушає до Страсбургу для проведення стратегічних переговорів із європейськими партнерами.

Цього дня відбудеться перше засідання новообраного Європейського парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу. Україна ж має чітко захищати власні позиції на зовнішньополітичній арені й забезпечити повне збереження міжнародної коаліції на підтримку цілісності та незалежності нашої держави. Про це нагадав лідер політсили, п'ятий президент України Петро Порошенко, виступаючи перед громадою міста Броди на Львівщині, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності".

Він акцентував увагу на тому, що представники України мусять вже в перший день роботи Європарламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів та нових керівників ЄС.

"Ми маємо тримати санкції, маємо забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко летимо до Страсбургу. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу – голови Єврокомісії, президента Європейської Ради, наступного представника з питань зовнішньої політики та президента Європейського парламенту. Тому ми маємо бути там і сформувати у новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати", – наголосив Порошенко.

Однією з ключових тем зустрічей буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, аби українські моряки якнайшвидше повернулись додому. Беззаперечна перемога України у міжнародному суді, яка стала можлива завдяки рішучим діям команди "Європейської солідарності" та п'ятого президента Порошенка, дає підстави очікувати на швидке звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля.

Петро Порошенко з командою Пресслужба "ЄС"

"В четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії щодо звільнення наших хлопців – моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу у Гамбурзі, який зобов'язав Росію негайно звільнити наших моряків, – я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко мають опинитися вдома. Це – результат нашої боротьби", – наголосив лідер партії "Європейська солідарність" Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко зазначив, що рішення ПАРЄ повернути парламентську делегацію Росії без будь-яких умов – це перший потужний удар по Україні на міжнародній арені, і дуже важливо не втратити суб'єктність держави у зовнішній політиці.

Нагадаємо, лідер "ЄС" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися заздалегідь. Під час зустрічей із новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами у Страсбурзі п'ятий президент має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Росії, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

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