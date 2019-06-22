Порошенко: "Я ніколи не думав про рейтинги, приймаючи необхідні для держави рішення"

Партія "Європейська Солідарність" не займається популізмом, чітко знає, як досягти стратегічної мети – членства України в Європейському Союзі і НАТО, і готова реалізувати цей амбітний план так само, як були реалізовані інші, здавалося б, недосяжні цілі – безвізовий режим, Томос про автокефалію для Православної церкви України, сильна сучасна армія.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі телеканалу "Україна" у відповідь на запитання глядачів, як він збирається підвищувати свій рейтинг і чи не боїться він ініціювати непопулярні реформи.

Петро Порошенко Прес-служба партії "Європейська Солідарність"

"Протягом всього свого життя я ніколи не займався підвищенням рейтингів. Якби я думав лише про рейтинги, я б нічого не зробив для нашої держави. Коли я був обраний президентом, країна знаходилася в жахливому стані. Був нуль на казначейському рахунку. Агресор окуповував Донбас, Крим був окупований. В нас була відсутня армія. І кожен день доводилося приймати велику кількість непопулярних, але дуже необхідних рішень", – нагадав Порошенко події п’ятирічної давнини.

"Я і моя команда – ми точно знаємо, що робити для того, щоб забезпечити мету. У 23 році ми маємо відповідати критеріям членства в ЄС. В 28 році ми маємо розпочати переговори про членство в ЄС, щоб гроші на це були включені у бюджет Євросоюзу, і починаючи з 30 року забезпечити, щоб Україна стала повноцінним членом і ЄС, і НАТО", – зазначив лідер партії "Європейська Солідарність".

"Інтеграцію в ЄС та НАТО сьогодні підтримують відповідно 70 і 54 відсотки громадян. Що таке НАТО? НАТО – це мир. За 70 років існування НАТО жодна країна не наважилась напасти на жодного члена Альянсу. І наше членство в НАТО означає повернення наших хлопців додому, означає забезпечення надійного захисту безпеки держави і кожного її громадянина. Забезпечує верховенство права і демократію", – наголосив Порошенко.

"Членство в ЄС забезпечує високий рівень життя – і для цього достатньо, просто скориставшись безвізом, поїхати в будь-яку країну Європейського Союзу і подивитися і на безпеку, і на рівень життя, і на захист конституційних прав та свобод громадян. І моя мета – щоб саме такі права і таку безпеку мав кожен громадянин України. Ми зробили багато за 5 років – і зробимо ще більше", – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко розповів, у чому готовий допомагати новій владній команді.

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