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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський – не Путін: Порошенко вперше прокоментував свої скандальні білборди

5.1тЧитати матеріал російською

У неділю, 14 квітня, президент Петро Порошенко на дебатах на НСК "Олімпійському вперше прокоментував свої білборди з лідером Росії Володимиром Путіним.

Чинний президент України пояснив, що саме він хотів показати виборцям свого головного суперника Володимира Зеленського.

"Я окремо хочу підкреслити, що ніколи не ставив знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я тільки хочу нагадати про слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, є мрією. І тому Україні потрібен сильний, досвідчений і рішучий президент. І ці борди свідчать тільки про одне: "Ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх", – запевнив гарант.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Кадр з відео

Нагадаємо, на початку квітня штаб кандидата в президенти і чинного глави України Петра Порошенка розмістив по всій Україні білборди, на яких він зображений віч-на-віч з російським лідером Володимиром Путіним. Фото супроводжувалося написом: "21 квітня. Вирішальний вибір".

Зеленський – не Путін: Порошенко вперше прокоментував свої скандальні білборди

Facebook Юрія Сапронова

Як пояснили на сторінці штабу Порошенка в Facebook, у Путіна не просили дозволу на використання його фото. "У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін – поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він – убивця тисяч українців", – йдеться в заяві.

Зеленський – не Путін: Порошенко вперше прокоментував свої скандальні білборди

Facebook Юрія Сапронова

У штабі зазначили, що "завдання рекламного сюжету – нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер із високим міжнародним авторитетом".

При цьому спростували будь-які асоціації з опонентом Порошенка в виборчих перегонах Володимиром Зеленським. За словами політтехнологів діючого президента, Зеленського агентом Кремля вони не вважають.

Через кілька днів скандальні білборди змінили – Путін з фото зник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко звернувся до українців перед дебатами.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин подрабатывал на предвыборных билбордах Порошенко, но, получив Петину тысячу, сбежал.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Как Путин мог появиться на предвыборных билбордах Порошенко? -Заставь дурака президенту молиться…
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Послушал народ дебаты с Порошенко и понял, что самая бедная страна Европы недостойна такого президента.
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