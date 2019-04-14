Зеленський – не Путін: Порошенко вперше прокоментував свої скандальні білборди

У неділю, 14 квітня, президент Петро Порошенко на дебатах на НСК "Олімпійському вперше прокоментував свої білборди з лідером Росії Володимиром Путіним.

Чинний президент України пояснив, що саме він хотів показати виборцям свого головного суперника Володимира Зеленського.

"Я окремо хочу підкреслити, що ніколи не ставив знак рівності між Путіним і Зеленським. Це не так. Я тільки хочу нагадати про слова Путіна, що для нього будь-який президент України, крім Порошенка, є мрією. І тому Україні потрібен сильний, досвідчений і рішучий президент. І ці борди свідчать тільки про одне: "Ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх", – запевнив гарант.

Петро Порошенко Кадр з відео

Нагадаємо, на початку квітня штаб кандидата в президенти і чинного глави України Петра Порошенка розмістив по всій Україні білборди, на яких він зображений віч-на-віч з російським лідером Володимиром Путіним. Фото супроводжувалося написом: "21 квітня. Вирішальний вибір".

Facebook Юрія Сапронова

Як пояснили на сторінці штабу Порошенка в Facebook, у Путіна не просили дозволу на використання його фото. "У Путіна, зрозуміло, згоди не питали. І це природно. Путін – поза законом. Він розв'язав війну проти України. Він анексував Крим. Він – убивця тисяч українців", – йдеться в заяві.

Facebook Юрія Сапронова

У штабі зазначили, що "завдання рекламного сюжету – нагадати країні, що в умовах таких зовнішніх викликів потрібен сильний президент і верховний головнокомандувач, професійний, добре освічений і досвідчений дипломат, майстерний парламентер із високим міжнародним авторитетом".

При цьому спростували будь-які асоціації з опонентом Порошенка в виборчих перегонах Володимиром Зеленським. За словами політтехнологів діючого президента, Зеленського агентом Кремля вони не вважають.

Через кілька днів скандальні білборди змінили – Путін з фото зник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко звернувся до українців перед дебатами.

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