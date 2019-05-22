П'ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" в Києві де були представлені кращі твори українських авторів.

Про свої надбаннях і атмосферу заходу Порошенко розповів на сторінці в Facebook. За словами Порошенка, він став володарем шести нових книг, який неодмінно має намір прочитати.

"На моїй книжковій "поличці з ДСП" - серйозне поповнення. Шість нових військових книг, всі підписані авторами, з кожним з них мав можливість поговорити, потиснути їм руку. Буду читати їх в першу чергу, адже там - невигадані історії наших хлопців-захисників. Там - жорстка і неприкрашена правда про війну з окупантом, цивілізаційну війну, якщо хочете", - зазначив Порошенко.

"Тепла атмосфера. Щирі посмішки. Душевні розмови. Таким для мене став нинішній Книжковий Арсенал. Вдячний кожному, з ким зустрівся сьогодні на форумі. Ви заряджаєте своїм позитивом!" - додав він.

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

Порошенко взяв участь у форумі "Книжковий Арсенал" Прес-служба Порошенка

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