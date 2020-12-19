Порошенко взяв участь у флешмобі подяки українським медикам

П’ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко взяв участь у флешмобі подяки українським лікарям, які знаходяться на передньому краї боротьби з коронавірусом. Акцію подяки ініціював журналіст та ведучий Савік Шустер.

Петро Порошенко подякував відомій українській інфекціоністці, доктору медичних наук, професору Ользі Анатоліївні Голубовській.

"На запрошення Шустер online взяв участь у флешмобі подяки нашим лікарям, які героїчно борються з пандемією. Кілька тижнів в моєму житті моїм Верховним Головнокомандувачем була Ольга Голубовська. Неначе солдат дисципліновано виконував усі її накази. І повернувся до строю. Ольго Анатоліївно, спасибі вам від нашої родини і від тисяч пацієнтів, яких ви поставили на ноги" , – сказав Порошенко.

Ольга Голубовська від початку епідемії коронавірусу окрім лікарської практики веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу, а також захищає права медичних працівників.

Вона, зокрема, жорстко розкритикувала бюджет на 2021 рік за недостатнє фінансування медицини та низькі зарплати лікарів, і закликала депутатів не голосувати за такий кошторис.

Петро Порошенко запропонував свій план подолання наслідків пандемії. "Європейська Солідарність", зокрема, вимагає повернути медичній галузі гроші, які витрачаються з ковідного фонду на так зване "велике будівництво", забезпечити 300% доплати медпрацівникам за роботу з коронавірусною хворобою, запровадити страхування для всіх медиків, які захворіли чи померли від ковіду, провести широкомасштабне тестування, а також забезпечити безоплатну вакцинацію для всіх громадян України.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії – 27 тисяч костюмів, які передають в лікарні. Зараз Фонд Порошенка спільно з волонтерами закуповує кисневі концентратори. Наразі доставлені 12 апаратів, які передали в регіони, укладено контакт на поставку ще 75 концентраторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина Порошенко закликала направити 400 млн з бюджету Києва на боротьбу з COVID-19. Після проведення аудиту у бюджеті Києва виявили 422 мільйони гривень невикористаних коштів, які ще в цьому році можна перенаправити в лікарні на боротьбу з пандемією коронавірусу.