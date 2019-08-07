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Порошенко вночі повернувся до України: фото і відео

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П'ятий президент України Петро Порошенко повернувся до Києва з ОАЕ в ніч на 7 серпня. Його борт приземлився в аеропорту Жуляни.

Про це повідомляє "Страна". Літак вилетів з аеропорту Рас-ель-Хайма в Дубаї 6 серпня в 20:35 за київським київським часом і приземлився о 02:30.(Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Номер борту OH-WIK. Рейс JEF11. Порошенко на цьому ж борту летів тиждень тому з Києва", – повідомило виданню джерело в Держприкордонслужбі.

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Покинув Жуляни Порошенко c сім'єю на двох Mercedes, один з яких атакували 25 липня після допиту в Госбюро розслідувань.

Раніше ряд ЗМІ поширив фейковий інформацію про те, що нібито Петро Порошенко відмовився від держохорони і терміново покинув Україну. При цьому вказувалося, що Порошенко з родиною поїхав до Туреччини – Стамбул.

Порошенко повернувся в Україну

Порошенко повернувся в Україну

Країна

Порошенко повернувся в Україну

Порошенко повернувся в Україну

Країна

Порошенко повернувся в Україну

Порошенко повернувся в Україну

Країна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко 25 липня прибув до Державного бюро розслідувань для допиту в якості свідка.

Лідер партії "ЄС" приїхав за 15 хвилин до запланованого часу, при цьому за кілька хвилин до цього керівник ГБР Роман Труба заявив, що Порошенко на допит приїжджати не збирався.

Після допиту четверо чоловіків напали на автомобіль Порошенко. У мережі з'явилося відео з моментом атаки.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
а говорили не приедет испугается. значит договорился.
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