"Як дивитися в очі?" Порошенко назвав звільнення беркутівців порушенням закону

Звільнення заради обміну військовополоненими співробітників "Беркуту", терористів і посібників країни-агресора неприпустиме, адже воно суперечить закону і знищує прямі докази злочинів Кремля.

Про це в інтерв‘ю для телеканалу "Прямий", яке відбулося напередодні судових рішень про звільнення беркутівців та інших злочинців під особисті зобов’язання, заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Відпускають… Сьогодні відбувається, зараз в ці часи відбувається засідання суду апеляційної інстанції про те, щоб відпустити "Беркут", який розстрілював. Не дай Боже, це відбудеться. Коли ми складали "Мінськ", там записано, що не підпадають ті, хто скоїли важкі злочини, не підпадають ті злочинці, які не мають жодного відношення до подій на фронті", – нагадав Порошенко.

Петро Порошенко eurosolidarity.org

"А сьогодні ще й стоїть питання про те, щоб відпустити злочинця, зрадника, який здав українських спецназівців, які вирушили на пошуки збитого льотчика. І на його совісті знаходяться життя цих спецпризначенців. Як будуть дивитися в очі дітям, дружинам, коли людина, яка безпосередньо завинила, зараз може бути звільнена? Коли Цемаха відпустили і на сьогоднішній день це руйнує світову коаліцію на підтримку України. Що ви робите? Це безпосередньо прямий доказ участі Росії в терористичній діяльності", – застеріг п’ятий президент.

"Нам треба робити все, щоб утримувати владу від подібних речей. Так, доводиться приймати непрості рішення. Так, я можу передбачити, що й Зеленському зараз нелегко. Але державність – тримай! По-іншому бути не може", – зазначив Порошенко.

Як відомо, під час так званого "обміну утримуваних осіб" українська влада на вимогу Кремля передала представникам терористичних угрупувань ЛДНР, зокрема, п’ятьох беркутівців, які брали участь у масових розстрілах активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Миколу Бутрименка – фермера, який у 2014 році видав терористам українських спецпризначенців з групи порятунку збитого льотчика – унаслідок чого 10 бійців загинули, ще 5 людей потрапили в полон. Терористів, які у 2015 році здійснили вибух у Харкові під час мирної ходи активістів Євромайдану біля Палацу спорту, внаслідок чого загинули 4 людини, було поранено 9 людей.

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