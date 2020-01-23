П'ятий президент України, Голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідає Брюссель. Візит розпочнеться 27 січня.

Під час поїздки запланована його участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей із керівництвом Європейської народної партії та інституцій Євросоюзу та депутатами Європарламенту, йдеться на сайті "ЄС".

Нагадаємо, у травні 2019 року Порошенко брав участь у неформальній зустрічі лідерів країн Східного партнерства у Брюсселі. Тоді нардеп наголосив, що за майбутні 10 років співпраця між країнами має ще більше поглибитися. Особливо – у процесі здійснення необхідних реформ. У Брюсселі відзначили прогрес України за останні кілька років і подякували Порошенку за незмінний проєвропейський демократичний курс.

Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна НАТО у Брюсселі

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Порошенка у 2019 році реалізувала низку стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс до ЄС і НАТО.

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