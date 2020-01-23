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23 січня • оновлено в 18:24
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Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна-НАТО у Брюсселі

1.3т
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П'ятий президент України, Голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідає Брюссель. Візит розпочнеться 27 січня.

Під час поїздки запланована його участь у засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, а також низка зустрічей із керівництвом Європейської народної партії та інституцій Євросоюзу та депутатами Європарламенту, йдеться на сайті "ЄС".

Нагадаємо, у травні 2019 року Порошенко брав участь у неформальній зустрічі лідерів країн Східного партнерства у Брюсселі. Тоді нардеп наголосив, що за майбутні 10 років співпраця між країнами має ще більше поглибитися. Особливо – у процесі здійснення необхідних реформ. У Брюсселі відзначили прогрес України за останні кілька років і подякували Порошенку за незмінний проєвропейський демократичний курс.

Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна НАТО у Брюсселі

Порошенко візьме участь у засіданні ради Україна НАТО у Брюсселі

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Порошенка у 2019 році реалізувала низку стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс до ЄС і НАТО.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Заценили? Петруха вас запродал стратегическим партнерам. И у вас неотвратимый курс. Плывите xpюндели, вас прямо таки ждет свет, в конце туннеля. Не могу пожелать вам покоиться с миром, не заслужили.
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда пэдро протрезвеете, скажите ему, что он больше не президент
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2
0
Mega Death
Mega Death
. Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО, заявил в четверг посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро. "Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше
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