Порошенко візьме участь у безпековому форумі в Галіфаксі

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко візьме участь у престижному щорічному Міжнародному форумі з питань безпеки в Галіфаксі, який відбудеться 20-22 листопада, передає сайт партії.

Під час заходу, який традиційно збере коло впливових міжнародних діячів та експертів з проблематики світової безпеки, Петро Порошенко представить власне бачення протидії сучасним викликам і загрозам та зміцнення засад демократичного світоустрою.

Важливу увагу буде надано триваючій протидії російській агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко вважає День Гідності та Свободи другим днем народження незалежної України.