"Питання життя і смерті!" Порошенко висунув пропозицію країнам-членам НАТО

Українська влада нині не робить кроків для того, щоб країна продовжила реформи та отримала План дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю Прямому каналу.

"Я хочу подякувати всій українській делегації, яка брала участь у Парламентській асамблеї НАТО. Це було вперше за всю історію існування, коли питання, висунуте однією з країн-членів, яке передбачало дуже м’яке ставлення щодо продовження санкцій проти РФ, – зусиллями всієї нашої делегації це питання було знате з розгляду", – розповів Порошенко про роботу в рамках засідання ПА в Лондоні.

Петро Порошенко prm.ua

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За його словами, вирішення ситуації стосовно проведення навесні наступного року сесії ПА НАТО в Україні також потребувало значної координації і спільних рішучих дій делегації.

"Але найголовніше те, щоб Україну нарешті запросили до саміту НАТО, який має відбутися в Лондоні", – зауважив Порошенко.

Він додав, що під час його президентства не було жодного випадку, коли ця подія була без України, без проведення комісії Україна-НАТО. "Бо для нас це питання життя і смерті. Для нас це питання безпеки, виживання і захисту національних інтересів. Ми маємо високо тримати українське питання на порядку денному країн НАТО", – підкреслив політик.

За його словами, вперше є ризик, коли Лондонський саміт може відбутися без запрошення українського президента.

"Звичайно, що ми на це маємо рішуче реагувати. Мною була запропонована позиція, коли парламенти країн-членів звернуться до президентів, голів держав та урядів із проханням обов’язково запросити Україну. Обов`язково надати нам План дій щодо членства в НАТО", – повідомив парламентар.

Водночас він додав: "От коли йдеться про розмови – говорять все гарно, коли про дії, рішучі дії, які б забезпечували нам членство в НАТО, надання нам ПДЧ – так чомусь влада робить крок назад".

"Я, наша команда, "Європейська солідарність" робитимемо все можливе, щоб не дати зупинити ані європейську, ані євроатлантичну інтеграцію України", – наголосив очільник "ЄС".

Крім того, він нагадав, що членство в ЄС та НАТО є вимогою української Конституції.

"І закони, і Конституцію треба виконувати. Це сьогодні воля українського народу, бо понад 55% українців твердо налаштовані на те, щоб Україна була членом НАТО", – сказав п'ятий президент.

Він також розповів, що в сьогоднішніх рішеннях ПА НАТО чітко записано, і у виступі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга було окремо наголошено, що "двері НАТО відкриті, рішення Бухарестського саміту чинні".

"Україна має робити свою частину роботи, проводити реформи, не зупинятися на них. Він окремо підкреслив у своєму виступі ті величезні досягнення, які були зроблені нашою командою за попередні п`ять років. І закликав – продовжуйте реформи, боріться за членство в НАТО. Двері НАТО відкриті для України", – розповів Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України, голова політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко взяв участь у засіданнях Політичного комітету та Комітету з питань безпеки і оборони Парламентської асамблеї НАТО у Лондоні.

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