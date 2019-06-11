Порошенко виступив проти винесення на референдум питань національної безпеки

Тільки членство в НАТО може стати гарантією безпеки для української держави загалом і кожного громадянина зокрема. І команда "Європейської солідарності" має чіткий план, як цього досягти у межах найближчих 10 років.

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляється на сайті партії. Він наголосив, що виносити на референдум питання національної безпеки та оборони неприпустимо.

Петро Порошенко Прес-служба "Європейської солідарності"

"Якби я так діяв у 2014 році, ворог був би або в Києві, або у Львові. Є теми, за якими референдуми проводити категорично шкідливо", – переконаний Порошенко.

Він також заявив, що неприпустимо забороняти українським воїнам відкривати вогонь у відповідь на обстріли російсько-терористичних сил. "Українські воїни повинні мати право себе захистити", – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що рішення про так звану блокаду окупованих територій ухвалили, коли Путін запровадив рубльову зону на окупованих територіях і конфіскував на користь Російської Федерації майно, заводи і фабрики.

"Конфіскував їх у держави Україна, у приватних власників. Ми сказали – поки ви не повернете це законними власникам, Україна не буде купувати продукцію, яка продукується вкраденими підприємствами. Вони вивели ці підприємства з податкової зони України. І це означає що все, що зароблять ці підприємства, піде на фінансування тероризму", – зазначив Порошенко.

Якщо продовжити купувати продукцію незаконно конфіскованих українських підприємств – це призведе до легітимізації російської окупації Донбасу, переконаний Порошенко.

"Тому я буду робити все можливе, для того щоб захистити Україну. Наша команда буде робити все, щоб допомогти новій владі не наробити помилок. Ми маємо захистити наш рух вперед до Північно-Атлантичного альянсу, не дати скасувати зміни до Конституції щодо НАТО та ЄС і розвернути нашу країну назад в бік російської імперії. Наша команда знає, як цього не допустити", – наголосив п’ятий президент України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени оновленої партії Порошенка "Європейська солідарність" розповіли про головні позиції своєї програми на позачергових виборах у Раду. Серед них – захист інтересів України, захист армії, мови і віри.

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