П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко виступить на щорічному безпековому форумі у Канаді.

Як зазначають на сайті пресслужби "ЄС", форум відбудеться 22-26 листопада у місті Галіфакс. Політик виступить на тему внеску України у європейську безпеку та стабільність. У рамках форуму відбудуться його зустрічі з представниками політичних та ділових кіл Канади, а також представниками делегації Конгресу США.

"Важливою складовою візиту стане відвідання п’ятим президентом міста Едмонтон, де він зустрінеться з Прем’єр-міністром провінції Альберта, численною українською громадою Канади, а також візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору", - сказано у повідомленні.

Порошенко виступить на безпековому форумі у Канаді eurosolidarity.org

До того ж, Порошенко планує прочитати лекцію для викладачів та студентів Університету Альберта на тему "Геополітичні виклики для України та світового українства", а також відвідати приміщення Генерального консульства України в Едмонтоні, яке було відкрито за його рішенням у 2018 році.

Якк писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" зажадала створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії із розслідування фактів незаконного втручання Офісу Президента в роботу правоохоронних органів.

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